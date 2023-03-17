Lexus Premium, RX yeni nesliyle Türkiye'de!

Türkiye’de satışına başlanan Lexus’un yeni modeli RX’in tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni RX SUV modelini Türkiye'de satışa sundu. Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı.

Yüzde 13 büyüdü

Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor.Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni RX’in basın lansmanında yaptığı konuşmada, Lexus markası ve premium pazar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bozkurt, "Lexus kısa zamanda premium segmentte farklı bir yer edinerek ilk lansmanı gerçekleştirdiğimiz gün ifade ettiğimiz gibi 'lüksün yeni tanımını' yapmayı başardı. Bu iddiamızı premium segmente örnek olan hizmetlerin yanı sıra, her geçen gün genişleyen ve güç kazanan bir ürün gamıyla destekledik.

Geçtiğimiz yıl premium segment yüzde 13 büyürken, biz Lexus olarak otomotiv sektörünün tamamında yaşanan tedarik sorunlarına karşın, satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük." diye konuştu.

RX’i Türkiye’de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını dile getiren Bozkurt, "Lüks SUV segmentinin yaratıcısı olan RX, her neslinde teknoloji, lüks ve konfor konusunda öncü olarak gösterilen bir model. Bu iddiasını beşinci neslinde daha da ileriye taşıyor. Yeni RX, tam hibrit, plug-in hibrit ve ilk kez performans hibrit olmak üzere daha çeşitlendirilmiş üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Bu, mevcut müşterilerin yanı sıra daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmamızı sağlayacak. Diğer taraftan bu çeşitlendirilmiş ürün gamı, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek." şeklinde konuştu.

Bozkurt, Yeni RX SUV modelinin 2023 yılı satış adetlerine de değinerek, "Yeni RX ile ilgili bu yılki hedefimizi, bulunurluk çerçevesinde 335 adet olarak belirledik. Bu aracın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve ön taleplerdeki yoğunluk da bunu gösteriyor. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz.

RX’i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek. Bunun, otomotiv sektörünün birden fazla bilinmezle mücadele ettiği bir dönemde diğer Lexus hizmetlerimiz gibi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lexus'un NX ile başlayan ve RX ile devam eden ürün atağının devam ettiğine dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti: Premium segmentte büyük önem arz eden RX modelinin bizi heyecanlandıran bir başka yanı ise markamızın bu yılki model atağının devamını temsil etmesi olacak. Şimdi satışa sunduğumuz RX SUV modelinin yanı sıra 2'si elektrikli olmak üzere 3 modelin daha lansmanını gerçekleştireceğiz. Haziran-temmuz aylarında UX EV ile RZ tam elektrikli SUV modellerini; sonbahar aylarında ise sınıfında bir ilk olacak LM VIP minivan modelini sunmak üzere hazırlıklar yapıyoruz.

Yeni gelecek modellerle birlikte daha önce yer almadığımız segmentlerdeki boşlukları doldurarak premium segmentteki penetrasyonumuzu artıracağız. Sözünü ettiğimiz atak planı çerçevesinde bu yıl için 450 adet, önümüzdeki yıl için en az 1.000 adet ile hedeflerimizi ulaşmayı planlıyoruz. Sonraki yıllar ise daha güçlü ve geniş ürün gamıyla bu rakam adım adım daha da yukarılara çıkacak. 2023, bolca Lexus konuşacağımız bir yıl olacak."

Bozkurt, ürün yelpazesinin yanı sıra atak planının önemli bir bölümünün bayi yapılanması olduğunu belirterek, markanın tanınırlığı üzerine çok emek harcadıklarını ve bilinirliği önemli bir seviyeye getirdiklerini söyledi.

2023’de Adana ve Antalya bayilikleri açılacak

Artış gösteren satış hedefleriyle mevcut showroomlara yeni bayiliklerin katıldığını ifade eden Bozkurt, "Bu plan çerçevesine mevcut İstanbul ve Ankara showroomlarımızı artık biz değil, bayilerimiz yönetecek. Buna ek olarak bu yıl içerisinde Bursa ve İzmir bayiliklerimiz devreye girecek. 2023 yılında ise Adana ve Antalya bayiliklerimiz açılacak. Böylece ikinci beş yıllık plan kapsamında büyüme planlarıyla paralel olarak bayi adedimizi 6'ya çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, 1998 yılında, dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX, beşinci nesliyle birlikte sahip olduğu daha heyecan verici tasarım ve sınırları zorlayan teknoloji sayesinde daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek. 2005 yılında RX 400h ile dünyanın ilk premium hibrit modeli olan RX, her geçen nesilde yenilikçi karakterini daha da ileriye taşıdı.

Yeni Lexus RX, E SUV premium segmentinde tüm müşteri beklentilerine hitap edecek şekilde tam hibrit RX 350h, plug-in hibrit RX 450h+ ve performans hibriti RX 500h modellerinden oluşan üç farklı seçenekle sunuluyor.

Oldukça kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip RX ailesi, yüksek verimlilik sunan tam hibrit RX 350h ile başlıyor. Dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sistemin geliştirilmiş verimliliğine ve akıcı sürüşüne sahip RX 350h, 2,5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güç sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede gerçekleştiriyor.

Ortalama tüketimi 6,3-6,6 lt/100 km olan RX 350h modelinin ortalama emisyon değeri ise sadece 142-149 g/km olarak ölçüldü. RX 350h, daha küçük hacme sahip rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olarak dikkati çekerken, konfor ve verimliliğe önem veren kullanıcılar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor.

Lexus Takumi Ustaları’nın el işçiliğiyle

Verilen bilgilere göre, yeni Lexus RX’in dış tasarımı, yeni modelin dinamik sürüş deneyimini yansıtacak tarza sahip olarak şekillendirildi. Yeni nesil NX ile başlayan yeni tasarım dilini evrimleştirerek RX modeline adapte eden Lexus, ilk bakışta RX olduğunu belli eden kendine özgü tasarım dilini de kullanarak önceki nesle ait detayları devam ettirdi.

RX’in iç tasarımı sade bir lüksü yansıtarak modern ve çağdaş bir görünüm sunuyor. Lexus’un kabini ilk andan itibaren ferahlık, zariflik ve konfor hissini yansıtmaya başlıyor. Kabinde Lexus Takumi Ustaları’nın el işçiliği, kendisini tüm detaylarda göstermeye devam ediyor. Lexus Takumi Ustaları, kapının açılma-kapanma hissine ve sesine kadar tüm detayları yakından inceleyerek kusursuz bir kabine imza attılar.

Geliştirilmiş sürücü monitörü

Yeni RX, tüm modellerde standart olarak yer alan Lexus Safety System + her zamandakinden daha kapsamlı güvenlik ve sürücü asistanlarıyla donatıldı. Yeni aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerine sahip RX, kaza riskini azaltarak hem araç içerisindekileri hem de araç dışındakileri koruyor.

Lexus, özellikle uzun yolculuklarda yaşanan sorunların önüne geçmek adına Sürücü Monitörü’nü geliştirdi. Yeni Sürücü Monitörü, sürücünün durumunu sürekli olarak kontrol etmek için direksiyon üzerine yerleştirilmiş kamera kullanıyor. Böylece sürücünün konsantrasyonunu kaybedip kaybetmediğini tespit ediyor. Dünyada bir ilk olarak monitör, otomobilin aktif güvenlik sistemlerine bağlı olarak çalışıyor. Sürücü uyarılara yanıt vermezse hızlanmayı azaltıyor ve aracı kontrollü olarak durduruyor.