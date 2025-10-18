Lexus, Türkiye’deki 5. bayisini Adana’da açtı

Lüks otomobil üreticisi Lexus, Türkiye’deki beşinci showroom’unu Adana’da açarak büyüme hamlesini sürdürdü.

Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir’den sonra Adana’da kapılarını açan Lexus Seyhan Showroomu, Mıçı Otomotiv bünyesinde hizmet verecek.

Japon misafirperverlik anlayışı “Omotenashi” ruhuyla tasarlanan showroom, her ziyaretçisine kişisel ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“Adana, Lexus’un büyümesinde stratejik öneme sahip”

Açılışta konuşan Lexus Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, markanın Türkiye’de istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurguladı:

“Dünyanın en önemli premium markalarından biri olan Lexus’u Adana’ya getirdik. Lexus, alışılmış lüksün dışında, sıra dışı ve rafine bir lüksü temsil ediyor. Adana, coğrafi konumu sayesinde çevre illere de kolay erişim sunuyor ve Türkiye satışlarında önemli bir paya sahip olacak.”

Bozkurt ayrıca, “Önümüzdeki ay 6. bayimizi Antalya’da açıyoruz. Türkiye genelinde Edirne’den Van’a, Trabzon’dan Antakya’ya kadar en geniş yetkili servis ağına sahip tek lüks markayız.” ifadelerini kullandı.

Gece açık showroom, geri alım garantisi ve ücretsiz tr ansfer

Bozkurt, Lexus’un fark yaratan satış ve satış sonrası hizmetlerine dikkat çekti:

“Lexus müşterileri isterlerse gece 3’te bile showroom’a gelebiliyor. Ayrıca araçlarımız için ‘Geri Alım Garantisi’ sunuyoruz. 1, 2 veya 3 yıl sonra aracı bize geri getirdiğinizde, yüzde 80’e kadar geri alım garantisi veriyoruz. Bunun yanı sıra, özel TIR’larla aracınızı istediğiniz yere ücretsiz olarak transfer edip geri getirme imkânı sunuyoruz.”

Bozkurt, bu hizmetlerin sadece sıfır araç sahipleri için değil, ikinci el kullanıcıları için de geçerli olduğunu belirterek, “Amacımız, Lexus sahiplerinin kendilerini özel hissetmelerini sağlamak” dedi.

Lexus Seyhan Showroomu’nda sergilenen modeller

Adana’daki yeni showroom’da Lexus’un dikkat çeken modelleri otomobil severlerle buluşuyor:

LBX (B-SUV) – Şehir içi kullanım için kompakt hibrit SUV

NX (D-SUV) – Hibrit performans ve zarif tasarım

RX (E-SUV) – Lüks segmentte güçlü hibrit seçenek

LM Hybrid (Minivan) – Segmentinde benzersiz lüks deneyim

Yeni nesil ES sedan modeli, 2026’dan itibaren showroomda yer alacak

10 yıla kadar Garanti ON güvencesi

Lexus’un Garanti ON programı kapsamında kullanıcılar, araçlarının bakımını düzenli yaptırarak 10 yaşa veya 160.000 km’ye kadar garanti uzatımından yararlanabiliyor.

Bu program, yalnızca sıfır değil, ikinci el Lexus sahipleri için de geçerli.

Bozkurt, bu uygulamanın markanın yüksek ikinci el değerini korumasını sağladığını belirterek, “Satın alma esnasında yapılan sözleşmeyle, araç yaşına göre yüzde 80’e varan geri alım oranı garanti altına alınıyor.” dedi.

“Adanalı otomobil severlere benzersiz bir deneyim sunacağız”

Mıçı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mıçı, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sektördeki deneyimimizi Lexus markasıyla bir adım öteye taşıyoruz. Lexus, teknolojiyi zarafetle birleştiren bir marka. Biz de bu vizyonla Adanalı otomobil severlere benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.”

Açılış töreninin ardından ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi sahne aldı.