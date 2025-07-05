Lexus'tan temmuz ayına özel SUV kampanyası

Lexus, Temmuz 2025 boyunca SUV segmentine yönelik başlattığı özel kampanya ile dikkat çekiyor. Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda geçerli olan kampanya, Lexus’un LBX ve RX modellerine yönelik avantajlı takas destekleri ve showrooma özel indirimlerle sunuluyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, B-SUV segmentindeki LBX modeli, 1.5 litrelik tam hibrit motoruyla birlikte 400 bin TL’den başlayan takas desteğiyle satışa sunuluyor. Ayrıca showroomlarda bu model için ek fırsatlar da müşterilere sunulacak.

E-SUV segmentinde yer alan RX modeli ise iki farklı versiyonla kampanyada yer alıyor. Tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h modellerine özel olarak 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas destekleri sağlanıyor.

Kampanyanın yalnızca stoklarla sınırlı olduğu ve temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacağı vurgulandı. Lexus yetkilileri, hibrit SUV segmentine ilgi duyan müşterilerin showroomlara erken gelmelerini tavsiye ediyor.