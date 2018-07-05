Lider sektörden tüm zamanların en yüksek "haziran" ihracatı

05 Temmuz 2018

BURSA -Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi son 29 aydır artış grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün haziran ayı ihracatı yüzde 2 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracatın beşte birini yine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisindeki artış grafiği aralıksız 29 aydır sürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı haziranda da yüzde 2 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Haziranda toplam ihracattan aldığı pay yüzde 20 olan sektör, böylece toplam ihracatın beşte birini yine tek başına gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı da geçen seneye kıyasla yüzde 14,5 artışla 16 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Sektör, Ocak-Haziran dönemi performansıyla Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini de korudu. Ocak-Haziran döneminde binek otomobiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 6 milyar 558 milyon olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15 ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 arttı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektörün bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracatına imza attığını vurguladı. Haziran ayı ihracatında otomotiv yan sanayindeki yüzde 10,5 oranındaki artışın temel etken olduğunu dile getiren Baran Çelik, binek otomobiller ihracatında ise yüzde 6 düşüş yaşandığını söyledi. Baran Çelik, “Haziran ayında en önemli pazarlarımızdan Almanya’ya yüzde 2, Birleşik Krallık’a yüzde 12, İtalya’ya yüzde 7 artış kaydettik. ABD’ye ihracatta ise yüzde 67 düşüş kaydedildi. Bu gelişmede binek otomobiller ihracatında yaşanan azalma etkili oldu” dedi.

Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 10,5 arttı

Ürün grupları bazında bakıldığında, haziranda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 10,5 artarak 900 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 6 azalarak 964 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 4 yükselerek 467 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 15 azalarak 121 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 9 artarken, önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 60, ABD’ye yüzde 20, Rusya’ya yüzde 30 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 6, Birleşik Krallık’a yüzde 28, Belçika’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 55 arttı. Diğer pazarlardan Fransa’ya yüzde 9, Almanya’ya yüzde 15, Polonya’ya yüzde 15, Kanada’ya yüzde 42, Danimarka’ya yüzde 77 ve ABD’ye ise yüzde 100 düşüş yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 2 arttı. Yine önemli pazarlardan Belçika’ya yüzde 57, Slovenya’ya yüzde 71 artış kaydedilirken, ABD’ye yüzde 46, İspanya’ya yüzde 32, Hollanda’ya yüzde 53 düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 33, Almanya’ya yüzde 28 düşüş görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 45, İspanya’ya yüzde 37 artış yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 2, İtalya’ya yüzde 7 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 2 artışla 382 milyon dolar oldu. En önemli pazarlar arasındaki İtalya’ya yüzde 7 artışla 292 milyon dolar, Birleşik Krallık’a da 12 artışla 286 milyon dolar ihracat kaydedildi. Diğer pazarlardan Belçika’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 43, Romanya’ya yüzde 54, Rusya’ya yüzde 34 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 67, Hollanda ve Avusturya’ya yüzde 17’şer, İsveç’e yüzde 25 düşüş yaşandı. Birleşik Krallık’a artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 28 artması, Belçika’ya olan artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 32 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57 artması etkili oldu. Yine Romanya’ya olan yükselişte yan sanayi ihracatının yüzde 60 artması etkili olurken, Slovenya’ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 71, binek otomobiller ihracatının yüzde 55 artması etkili oldu. ABD’ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100 düşmesi temel faktör olarak gözlendi.

AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 8 oldu

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat haziran ayında yüzde 8 artışla 2 milyar 36 milyon dolar olurken, bu ülke grubu toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı. Yılın altıncı ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika Ülkelerine yüzde 22 artış olurken, Ortadoğu Ülkelerine ise yüzde 16 düşüş yaşandı.