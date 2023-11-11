Lüks araç satışları katlandı; en çok alıcı bulan markalar belli oldu

ODMB'ye göre otomobil satışları ekimde yıllık yüzde 74 artarak 82 bin 611 adet olduç Aynı dönemde süper lüks araç satışları yüzde 104 artışla 569 adede yükseldi.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre yılın ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla lüks araç satışları yüzde 51 artarak 23 bini buldu. Süper lüks araç satışları ise yüzde 108,4 artarak 4 bin 536 adede yükseldi. İlk 10 aydaki toplam araç satışı 749 bin 501 olmuştu.

Toplam satışlar içinde lüks otomobillerin payı yüzde 4,2’den yüzde 2,5’e geriledi. Süper otomobillerin payı geçen yıl ekimde yüzde 0,6'yken, geçen ay yüzde 0,7’ye çıktı.

En çok satılan lüks araçlar

Ekim ayında 1 Aston Martin, 1 Lamborghini, 4 Ferrari, 13 Jaguar, 43 Maserati, 68 Porsche, 1.595 BMW ve 3 bin 67 Mercedes-Benz satıldı.

Ekimde geçen senenin aynı ayına kıyasla Maserati satışları yüzde 30,3, Mercedes satışları yüzde 40, Porsche yüzde 58 ve Ferrari satışları yüzde 100 artmış oldu.

Yılın ilk 10 ayında ise 20 Aston Martin, 18 bin 4 BMW, 21 Ferrari, 13 Lamborghini, 480 Maserati ve 976 Porsche satıldı.