Lüks otomobil üreticisinde bayrak değişimi! Yeni CEO 2026'da göreve başlayacak

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 1 Ocak 2026 itibarıyla Dr. Michael Leiters’i yeni CEO olarak atadığını duyurdu.

Leiters, on yıldır Porsche’nin başında bulunan Dr. Oliver Blume’un yerini alacak. Blume, Porsche’deki görevini devretse de Volkswagen Grubu CEO’luğu görevine devam edecek.

Blume yaptığı açıklamada, “Porsche AG’de on yıllık sorumluluğun ardından, yıl sonunda görevimi Volkswagen Grubu’nun çıkarları doğrultusunda halefime devretmeye karar verdim. Spor otomobil sektöründe deneyimli bir profesyonel olan Michael Leiters’in bu görevi üstlenmesinden memnuniyet duyuyorum” dedi.

Porsche zorlu bir dönem geçiriyor

Yeni CEO Leiters, Porsche'un zorlu bir döneminde göreve geliyor.

Porsche, yüksek maliyetli elektrikli araç stratejisinin kârlılığı düşürmesinin ardından üretimini yeniden hibrit ve içten yanmalı motorlu modellere kaydırmaya karar vermiş, diğer bir yandan işten çıkarmalara gitmişti.

Şirket aynı zamanda ABD’deki gümrük tarifeleri ve Çin’deki satış düşüşleriyle mücadele ediyor. Çin’de BYD ve Xiaomi gibi yerli üreticiler, düşük fiyatlı ama yüksek donanımlı elektrikli araçlarla pazarda güçlü bir rekabet yaratıyor.

Porsche, bu yıl finansal görünümünü dört kez aşağı yönlü revize etti ve hisseleri 2025’te yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek Almanya’nın gösterge endeksi DAX’tan çıktı.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, “ABD’deki tarife sorunları ve Çin’deki satışlardaki düşüş kolay aşılacak engeller değil” değerlendirmesinde bulundu.

Micheal Leiters kimdir?

Michael Leiters, otomotiv sektöründe geniş bir deneyime sahip. Temmuz 2022’den bu yana McLaren Automotive’in CEO’su olarak görev yapan Leiters, daha önce sekiz yılı aşkın süre Ferrari’de Teknoloji Direktörü olarak çalıştı. Ayrıca Porsche’de 13 yıldan fazla görev yaparak Macan ve Cayenne model serilerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendi.

Porsche Denetim Kurulu Başkanı Dr. Wolfgang Porsche, Leiters’in “otomotiv sektöründeki onlarca yıllık deneyimi” ve “derin uzmanlığı” sayesinde şirketi geleceğe taşıyacak doğru isim olduğuna inandığını vurguladı.