Maybach etkisi: Mercedes-Benz'in net kârı açıklandı

Mercedes-Benz, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket gelirlerini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 150 milyar euroya yükseltti.

Şirketin faiz ve vergi öncesi karı geçen yıl yüzde 20 artarak 20,66 milyar euroya yükselirken, net karı da yüzde 34 artarak 14,8 milyar euroya ulaştı.

Maybach etkisi

Şirket tarafından, kardaki söz konusu artışın "sıkı maliyet kontrolü" ile birlikte daha yüksek kar marjlarına sahip olan Maybach gibi otomobillerin satışındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Mercedes-Benz, 2025’e kadar 4 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını ve hisse başına 5 euro olan temettü ödemesini 5,20 euroya çıkaracağını da duyurdu.

Şirket açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle küresel ekonominin "olağanüstü derecede bir belirsizlikle" karşı karşıya olduğu aktarılarak, Avrupa'da gelen siparişlerin daha yavaş olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.