Mayısta otomotiv pazarı büyüdü, ÖTV gelirleri de fırladı

Gazeteci Emre Özpeynirci, 2025 yılı mayıs ayında otomotiv pazarının yüzde 6,32 oranında büyüyerek, 111 bin 600 adede ulaştığını açıkladı.

Aynı ayda ÖTV gelirlerinde de artış olduğuna dikkat çeken Özpeynirci, "Aynı ayda ÖTV geliri %20,87 artarak 54,2 milyar TL’ye fırladı! Üstelik bu artış, ÖTV avantajlı (elektrikli/hibrit) araçların satışının arttığı bir dönemde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"ÖTV tahsilatı 254 milyar TL'yi aştı"

Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 5 ayında ise otomotiv pazarının sadece yüzde 3 büyüdüğünü, ancak ÖTV tahsilatının yüzde 40,45 artarak 254 milyar TL'yi aştığını kaydetti:

"Hükümet bir yandan, otomobillerde ÖTV’yi istediği gibi değiştirme yetkisini içeren yasa teklifini Meclis’e sunarken, diğer yandan artan ÖTV gelirlerinden de fazlasıyla memnun görünüyor-

Mayıs ayında otomotiv pazarı %6,32 büyüyerek 111.600 adede ulaştı.

Ama asıl dikkat çeken:

Aynı ayda ÖTV geliri %20,87 artarak 54,2 milyar TL’ye fırladı!

Üstelik bu artış, ÖTV avantajlı (elektrikli/hibrit) araçların satışının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İlk 5 ayda tablo daha da net:

Otomotiv pazarı sadece %3 büyüdü

Ama ÖTV tahsilatı %40,45 artarak 254 milyar TL’yi aştı.

Araç başı ÖTV tahsilatı 368 bin TL’den 502 bin TL’ye çıktı (%36,41 artış)

2025 yılı ÖTV hedefi: 818,8 milyar TL

İlk 5 ayda bu hedefin %32’si şimdiden gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde bu oran %36,42 idi ve yıl sonunda hedef aşılmıştı.

Yani hükümet açısından ÖTV tahsilatında hedefin tutmaması düşük ihtimal.

Hatta bu gidişle rahatça aşılması olası.

Peki o zaman şu sorunun cevabı önemli; ÖTV Gelirleri Rekor Kırarken, Yeni Yetki Neden?"