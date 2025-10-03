Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı, SAP ile vites yükseltecek

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA), rekabet dengesini korumak, sporun finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla 2026 itibarıyla Formula 1 (F1) takımlarına 215 milyon dolar tutarında maliyet sınırı getirmesi, takımların performans yönetimindeki süreçlerini karmaşıklaştırdı.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı, bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama için SAP Cloud ERP Private çözümleri sayesinde, organizasyon genelinde gerçek zamanlı finansal içgörüler, tahmine dayalı analitikler ve kolaylaştırılmış operasyonlarla donatılacak. Ayrıca, gelişen maliyet sınırı çerçevesinde kritik yetkinlikler olan bütçe ihtiyaçlarını tahmin etme, tedarik zincirlerini optimize etme ve envanteri hassasiyetle yönetme konularında da SAP Business AI’den yararlanacak.

Her yarış arabasındaki 14.500’den fazla tekil bileşen izlenecek

SAP Cloud ERP Private, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı’nın envanter yönetimi kapsamında, her yarış arabasındaki 14.500’den fazla tekil bileşenin izlenmesi ve değerinin belirlenmesinde temel rol oynayacak. FIA raporlamasında harcanan mesaiyi azaltarak, yeni finansal düzenlemeler kapsamında temel bir gereklilik olan, parçaların doğru ve gerçek zamanlı değerlemesini daha iyi yapacak. Bulut tabanlı mimari, özellikle operasyonların en kritik olduğu yarış dönemlerinde yüksek kullanılabilirliği sağlamaya yardımcı olacak.

“SAP ile daha ‘akıllı’ yarışacağız”

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı BT Direktörü Michael Taylor, “SAP’nin teknolojisi, sporun finansal sınırları içinde kalarak en üst düzeyde rekabet etmek için ihtiyacımız olan çeviklik ve şeffaflığı sağlıyor. SAP ile sadece daha hızlı yarışmayacak, aynı zamanda daha akıllı yarışacağız” dedi.

FIA’nın düzenlemeleri, yeni bir finansal disiplin yaklaşımı gerektirirken; SAP çözümleri de Ar-Ge, üretim ve yarış operasyonları genelinde maliyetleri izlemek ve tahsis etmek, yerleşik denetim izleriyle uyumluluk raporlamasını otomatikleştirmek ve stratejik karar almayı desteklemek için finansal senaryoları modellemek konularında takıma yardımcı olacak.

“Operasyonel mükemmellik ve inovasyon, saatte 300 km hızda bile el ele gidebilir”

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı, 2026 FIA mali düzenlemeleri kapsamında gelişen öncelikler olan sürdürülebilirlik takibi ve operasyonel karar almayı güçlendirmek için SAP Business AI’den yararlanacak. Karbon ayak izini azaltmak ve verimliliği artırmak için akıllı veri modelleri kullanılırken; tahmine dayalı yetkinlikler, envanter ve tedarik zinciri optimizasyonunu destekleyecek. Buna paralel olarak takım, SAP Business Technology Platform ve SAP Build çözümlerini kullanarak iş akışlarını dijitalleştiren ve departmanlar arası işbirliğini artıran özel uygulamalar geliştirecek.

SAP Yönetim Kurulu Üyesi ve COO’su Sebastian Steinhaeuser, “Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı, motor sporlarında dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı ilerleme için standartları belirliyor. Birlikte, operasyonel mükemmellik ve inovasyonun saatte 300 km hızda bile el ele gidebileceğini kanıtlıyoruz” dedi.