Mercedes Benz online satışı kapatıldı mı? Şirketten yalanlama geldi

Mercedes Benz Türk, geçen günlerde bayileri sistemden çıkarmadan internet üzerinden satışlara başladı. Ancak bazı kişilerin yazılım kurarak araç satışa çıkar çıkmaz satın aldığı öne sürüldü.

Habertürk'e yazılı açıklama gönderen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir fijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullanan Bekdikhan, showroomlar ile internette araç satışlarının sürdüğünü kaydetti.

Bekdikhan, şöyle devam etti: "Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır. Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz."