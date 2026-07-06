Mercedes çalışanları ücretsiz ek mesaiye karşı greve gitti

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Otuz binden fazla çalışan Mercedes-Benz şirketinin standart çalışma haftasını ek ücret ödemeden 35 saatten 40 saate çıkarma teklifini fabrikalarda protesto ediyor. Otomotiv üreticisi maliyetleri düşürme programı kapsamında yıllık standart çalışma süresini 260 saat artırmayı planlıyor. IG Metall sendikası eylemlere 33 binden fazla çalışanın katıldığını açıklıyor. Mercedes-Benz yönetimi altı üretim tesisinde 16 bine yakın kişinin toplandığını belirtiyor.

Mercedes-Benz geçen yıl kârının yarı yarıya düşmesinin ardından maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Sendika liderleri hissedarlar temettü almaya devam ederken şirket yönetimini iş zorluklarının yükünü çalışanlara yüklemekle suçluyor.

Kırk saatlik çalışma haftasına tepkiler büyüyor

Sindelfingen Untertürkheim Bremen Berlin ve Hamburg tesislerinde protestolar gerçekleşti. IG Metall sendikası gösterileri otomotiv sektöründeki iş kesintilerine karşı başlatılan kampanyanın adımı olarak tanımlıyor. İşçiler ek ücret ödenmeden çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasına tamamen karşı çıkıyor. İşçiler bir aylık maaşın yüzde 18.4 oranındaki özel ödemesinin 2027 yılına ertelenmesini de reddediyor.

Yönetimin bazı idari ve üretim fonksiyonlarını yurtdışına taşıma planı çalışanların tepkisini çekiyor. IG Metall Başkanı Christiane Benner Düsseldorf şehrindeki göstericilere doğrudan seslendi. Benner hissedarlar temettü almayı sürdürürken anlaşmalarla güvence altına alınan hakların feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.

IG Metall Baden-Württemberg bölge lideri Barbara Resch 35 saatlik çalışma haftasının başarılı bir model olduğunu savunuyor. Resch otomotiv çalışanlarının daha önceki anlaşmalarda zaten taviz verdiğini hatırlatıyor. Bölge lideri yönetimin kendi taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Mercedes-Benz maliyet düşüşü hedefleri endüstriyi zorluyor

Otomotiv şirketi tekliflerin çalışan temsilcileriyle hala tartışıldığını belirtiyor. Mercedes-Benz İşyeri Konseyi Başkanı Ergun Lümali kesinti görüşmelerinin personeli huzursuz ettiğini açıkladı. Lümali olası iş ve şirket fonksiyonlarının yer değiştirmesi planlarının fabrikalarda büyük rahatsızlık yarattığını aktarıyor.

Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius çalışanlara yazılı bir mesaj gönderdi. Källenius Almanya içindeki işgücü maliyetlerinin uluslararası alanda artık rekabetçi olmadığını savunuyor. Yönetim araştırma satış ve üretim departmanlarında saatlik maliyetlerin mutlaka düşmesi gerektiğini ifade ediyor.

Şirket çalışma saatlerini artırmanın maliyet tasarrufu programı kapsamında değerlendirilen önlemler arasında yer aldığını doğruluyor. Özel çalışan ödemesinin 2027 yılına ertelenmesi planını da teyit ediyor. Sözcü personelin endişelerini anladıklarını ve temsilcilerle danışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Sendika uzun vadeli büyüme istiyor

Gösteriler endüstrinin yüksek üretim maliyetleri ve ithalat tarifeleriyle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. IG Metall üreticileri işten çıkarmalara ve fabrika taşınmalarına güvenmemeleri konusunda sertçe uyarıyor. Sendika geçen yıl otomotiv sektöründe 50 bin işin kesildiğini hatırlatıyor.

Otomobil üreticileri uzun vadeli büyümeye yatırım yapmak yerine istihdam kesintileri peşinde koşarsa sendika daha fazla protesto organize etmeyi planlıyor. Mercedes-Benz yönetimi temsilcilerle görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Şirket nihai kararlar alınmadan önce tekliflerin hala danışmaya tabi olduğunu yineliyor.