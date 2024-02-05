Mercedes’in en büyük Coupe Modeli Cle Coupe Türkiye pazarında

Volkan Demirkuşak

Bundan 3 ay önce Almanya’da kullanma şansına sahip olduğum, orta sınıfın en büyük coupe modeli CLE Coupe Türkiye’de. Entegre marş motoru ve 48 volt elektrikli sistemiyle gelen modellerde 360 derecelik ses deneyimi de sunuluyor.

Cabrio versiyon ise yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’ye geliyor. Uzun dingil mesafesi, aerodinamik A sütunu, kısaltılmış ön tampon bölgesi ve uzatılmış arka tampon bölgesi, belirgin omuz çizgisi ve büyük tekerlekler, Mercedes-Benz ile özdeşleşen nitelikleri ön plana çıkartıyor. Tamamen yeni CLE Coupé, sportif ve zarif gövde yapısını Mercedes-Benz’in rafine tasarım dili ile birleştiriyor.

4.85 metrelik uzunluk, 1860 mm’lik genişlik ve 1482 mm’lik yükseklik ile tam bir coupe olan CLE Coupe, C Coupe’ye oranla 60 litre bagaj hacmi ve daha fazla oturma alanı sunuyor. İç mekânda yer alan 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ile dikey yapıda, sürücüye 6° dönük 11,9 inçlik merkezi ekranda tüm kontrol sizde. Sizi çevreleyen ambiyans aydınlatmasına ek olarak CLE için özel olarak geliştirilen entegre spor ön koltuklar dikkat çekiyor.

CLE Coupé, yeni E-Serisi'nde yer alan çok sayıda dijital yenilikten de yararlanıyor. Yeni elektronik mimarisi ve üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle en akıllı coupé olan CLE, teknolojik lüksün tüm imkânları ile kullanıcıları buluşturuyor.

Müzik koltuklarda

CLE Coupe’de 16 kanal amplifikatör, 17 hoparlör ve 710 Watt güce sahip Burmester 3D surround ses sistemi ile maksimum ses deneyimi hedefliyor. Burmester 3D surround ses sistemi, Dolby Atmos ile sürükleyici ses deneyimini yeni bir düzeye taşıyor. Sürücü ve yolcuları, kayıt stüdyosu veya canlı bir konser etkisi veren, benzersiz, çok boyutlu derinliğe ve netliğe sahip bir ses çevreliyor.

Dolby Atmos, her bir enstrümanın veya sesin ayrı ayrı konumlandırılmasına olanak tanıyor. Geleneksel stereo sistemler sağ-sol dinamiklerine eğilimliyken, Dolby Atmos tüm ses aralıklarını kullanarak 360 derecelik bir deneyim yaratabiliyor. Burmester 3D surround ses sistemi, ikisi ön koltuk başlarında olmak üzere 17 hoparlör içeriyor.

Bunların dışında yine arka aks yönlendirmesi de CLE Coupe’de mevcut. C Coupe’den daha küçük bir dönüş çapı var. 48 volt besleme li entegre marş jeneratörü, özellikle düşük devirlerde içten yanmalı motoru destekliyor. Ek güç desteği dışında süzülme ve enerji geri kazanım işlevlerini de yerine getiriyor. Tüm bu önlemler yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca motora oldukça hızlı ve yumuşak bir şekilde marş veriyor.

Böylece start-stop gibi işlevlerde ek konfor sağlıyor. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrik motorunun gücü 15 kW’den 17 kW’ye çıkarken entegre marş jeneratörü aynı zamanda 205 Nm ek tork sağlıyor. 190 kW gücündeki CLE4 MATIC’in maksimum hızı 250 km/s. 9G-TRONIC şanzıman ile kombine edilen motor oldukça verimli. Ayrıca sürüş modları arasından da isteklere yönelik tercihler yapılarak sürüşü farklılaştırmak mümkün.