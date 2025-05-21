Microlino Türkiye'de satışta: Kompakt elektrikli aracın fiyatı dikkat çekti

Microlino, retro esintili tasarımı ve tamamen elektrikli motoruyla öne çıkarken, özellikle kent içi kısa mesafe ulaşımına uygun özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kompakt yapısı ile şehir içi kullanıma uygun

Microlino’nun giriş seviyesi modeli olan Microlino Lite, 980 bin 875 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 5,5 kilovatsaat (kWsa) batarya kapasitesine sahip model, tek şarjla yaklaşık 95 kilometre menzil sunuyor. 6 kilovat (kW) gücünde elektrik motoruna sahip olan araç, maksimum 45 kilometre/saat (km/s) hıza ulaşabiliyor.

Söz konusu model, şehir içi kullanımda düşük hız gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanırken, yüzde 80 doluluğa yalnızca 2 saatte ulaşabilen hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor.

Daha güçlü versiyon: Uzun menzilli Microlino

Bir üst versiyon olan Microlino Uzun Menzil, 1 milyon 262 bin 180 TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor. 15 kWsa bataryaya sahip model, tam şarjla 228 kilometreye kadar menzil sunarken, 12,4 kW gücündeki motoruyla 90 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Araç, 0’dan 50 km/s hıza yalnızca 5 saniyede ulaşarak dinamik bir sürüş performansı sağlarken, tam şarj süresi ise yaklaşık 5,5 saat olarak açıklanıyor.

Türkiye’de satışta olan Microlino modelleri ve fiyatları ise şu şekilde:

Microlino Lite (Standart Menzil): 980.875 TL

Microlino (Uzun Menzil): 1.262.180 TL