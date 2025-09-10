Münih’te bu sefer Türk rüzgarı esti

Bu yıl Almanya’nın Mü­nih kentinde düzen­lenen IAA Mobility 2025, farklı bir atmosferle ko­nuklarını ağırladı. Hem kapa­lı hem de açık alanda gerçek­leşen fuarın bu yıl ki yıldızla­rı Çinli üreticiler değil Türk markalar oldu. Türkiye’de üretim yapan markalar en çok konuşulan olurken, Avrupalı üreticiler de birbirinden fark­lı modellerini sergiledi.

Elekt­rikli mobilite ve dijitalleşme vizyonunun ön planda oldu­ğu fuarın yıldızlarından biri de şüphesiz Bursalı yeni Re­nault Clio oldu. Togg’un yanı sıra, İzmitli Hyundai’nin Tür­kiye’de üreteceği model de ilk kez fuarda görücüye çıktı

Clio’nun üretimi bu ay başlıyor

Satışa sunulduğu 1990’lar­dan bugüne kadar Renault Clio, dünya çapında 17 mil­yondan fazla kullanıcıya ulaş­tı. Türkiye’de ise model 600 binden fazla müşteriyle bu­luştu. Yeni nesil Clio’nun dün­ya lansmanı, Münih IAA Mo­bility 2025’te gerçekleştirildi ve Türkiye yollarına çıkma­sı için geri sayım başlatıl­dı. Yeni modelle ilgili açıkla­malarda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağ­daş, “Bursa’daki Oyak Rena­ult Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçi­lerle kurulan güçlü en­düstriyel ekosis­tem sa­yesinde mümkün oldu. Ye­ni ne­sil Clio ile birlikte, hem ta­sarım hem teknolojide çıta­yı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni Clio’nun, önceki nesille­rinde olduğu gibi, Türkiye’de­ki kullanıcılar tarafından bü­yük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı ta­şıyacağına inanıyoruz” dedi.

Renault Group Türkiye CE­O’su Lionel Jaillet de “Oyak Renault Fabrikasında bugü­ne kadar Clio ailesinden 5 mil­yonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio’nun üretimine eylül ayı itibarıyla başlayacağız. Yeni­likçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak Türk müşte­rilerimizin beklentilerini mü­kemmel şekilde karşılıyor” di­ye konuştu. Renault CEO'su Fabrice Cambolive ise “Yeni Clio, tamamen elektrikli mo­dellerimizi tamamlayan hib­rit ürün gamımızın mükem­mellik seviyesini en iyi şekil­de temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Baştan aşağı yenilendi

Yeni tasarımıyla baştan aşağı yenilenen model, ince LED farlar, geniş hava giriş­leri ve markanın elmas logo­suyla birleşerek daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Arka kısımda ise yeniden tasarla­nan stop lambaları ve krom detaylar sportif bir ha­va katıyor. Yeni Clio 4,11 metre uzunluğa, 1,76 met­re genişliğe ve 1,45 metre yüksekliğe sahip. 2,59 metrelik dingil mesa­fesi sayesinde hem ön hem arka yol­cular için geniş bir yaşam ala­nı sağlıyor.

Bagaj hacmi stan­dart versiyonlarda 391 litre iken, hibrit versiyonda 301 lit­re olarak sunuluyor. Clio’nun iç mekânı, daha kaliteli mal­zemeler ve ergonomik detay­larla yenilendi. Yeni Clio, kul­lanıcılarına en güncel dijital deneyimi sunuyor. 10,1 inçe kadar büyüklüğe sahip do­kunmatik multimedya ekranı, Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz App­le CarPlay/Android Auto des­teğine sahip.

İlk etapta benzinli ve LPG’li gelecek

Yeni Clio Türkiye pazarına, ilk etapta 1.2 litrelik benzinli üniteyle gelecek. Sonrasında pazarın talebine göre full hib­rit motor seçeneği de sunula­cak. 1.2 TCe 115 hp versiyonu 6 ileri EDC otomatik şanzıman­la beraber kombine edilmiş. Ayrıca bu versiyonun bir de LPG’li seçeneği olacak. LPG ile birlikte modelin toplam menzili 1400 kilometre sevi­yesine kadar çıkacak. 115 hp motor ise 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10,1 saniyede ula­şıyor. Maksimum hız 170 km/s olarak açıklanır­ken, ortalama yakıt tü­ketimi 5,1 lt/100 km aralığında sey­rediyor. E-Tech 160 hp motor ise 100 km’de 3,9 litrelik tü­ketim su­nacak.

İzmitli Hyundai’den Concept THREE

Fuarın dikkat çeken markalarından İzmitli Hyundai oldu. İzmit’te üreteceği modelin konsept versiyonunu tanıtan marka, Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli otomobil üretecek. IONIQ alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç olan Concept THREE Münih'te ilginin odağı oldu. Yenilikçi bir kompakt elektrikli araç konsepti olan model, 4,287 mm uzunluğa, 1,940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip.

Yumuşatılmış gövde hatları, üç ana yüzey kullanarak sarmal formlar oluşturuyor. İç mekanda, okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemelerin kullanımı planlanıyor. Avrupa'da satılan Hyundai modellerinin yaklaşık yüzde 80'i yine Avrupa’da üretiliyor ve bu da markanın derin entegrasyonunu ve bölgeye özel çözümler üretme becerisini yansıtıyor.

Opel’den dikkat çekici GSE konsepti

Opel, GSE konsepti ile IAA Mobility 2025’de dikkat çekti. Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ve yeni Opel Mokka GSE fuarda sergilenen modeller oldu. Bu modellerin yanında Opel'in dört çeker özelliğe sahip tamamen elektrikli ilk modeli olan Opel Grandland Electric AWD de Münih'te karşımıza ilk kez çıktı.

Yeni nesil Skoda Octavia: Vision O

Çek üretici Skoda Münih’te yerini aldı. Yeni konspet modelini tanıtan marka, Vision O ile combi ile dikkat çekti. 4.850 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip olan Vision O, geniş ve aerodinamik bir profile sahip. Konsept otomobilin tasarımı, ön bölümde yer alan aktif jaluzi işlevi gören panjurlar, aerodinamik olarak şekillendirilmiş jantlarla dikkat çekti. Araç, 650 litreden fazla bagaj kapasitesine sahip. Škoda, station segmentinde zengin ve başarılı bir geçmişe sahip. Škoda, Octavia Combi ve Superb Combi'nin başarısı sayesinde 2016 yılından bu yana Avrupa station segmentinin lideri oldu. 1998 yılından bu yana dört nesilde toplam 3 milyon Octavia Combi satıldı.

Mercedes GLC’yi BMW iX3’ü tanıttı

Alman üretici Mercedes- Benz de fuara ev sahipliği yaptı. Marka burada tamamen elektrikli yeni GLC dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Mercedes- Benz GLC 400 4MATIC EQ Technology donanımıyla ve 713 kilometreye menzile ulaştığını duyurdu. BMW de eDrive teknolojisine sahip iX3’ü sergiledi. 108,7 kWh’lik silindirik hücreli batarya sayesinde 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.