Münih’te bu sefer Türk rüzgarı esti
Son birkaç yıldır Çinli üreticilerin hakimiyet kurduğu otomobil fuarlarında bu sefer Türk bayrakları dalgalandı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025’te Togg yeni T10F’i sergilerken, Bursalı yeni Renault Clio da dikkat çekti. Hyunda’nin kısa bir süre içinde İzmit’te üreteceği elektrikli modelin konsepti de fuarda ilk kez tanıtıldı.
Bu yıl Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025, farklı bir atmosferle konuklarını ağırladı. Hem kapalı hem de açık alanda gerçekleşen fuarın bu yıl ki yıldızları Çinli üreticiler değil Türk markalar oldu. Türkiye’de üretim yapan markalar en çok konuşulan olurken, Avrupalı üreticiler de birbirinden farklı modellerini sergiledi.
Elektrikli mobilite ve dijitalleşme vizyonunun ön planda olduğu fuarın yıldızlarından biri de şüphesiz Bursalı yeni Renault Clio oldu. Togg’un yanı sıra, İzmitli Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği model de ilk kez fuarda görücüye çıktı
Clio’nun üretimi bu ay başlıyor
Satışa sunulduğu 1990’lardan bugüne kadar Renault Clio, dünya çapında 17 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de ise model 600 binden fazla müşteriyle buluştu. Yeni nesil Clio’nun dünya lansmanı, Münih IAA Mobility 2025’te gerçekleştirildi ve Türkiye yollarına çıkması için geri sayım başlatıldı. Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu. Yeni nesil Clio ile birlikte, hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz” dedi.
Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet de “Oyak Renault Fabrikasında bugüne kadar Clio ailesinden 5 milyonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio’nun üretimine eylül ayı itibarıyla başlayacağız. Yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak Türk müşterilerimizin beklentilerini mükemmel şekilde karşılıyor” diye konuştu. Renault CEO'su Fabrice Cambolive ise “Yeni Clio, tamamen elektrikli modellerimizi tamamlayan hibrit ürün gamımızın mükemmellik seviyesini en iyi şekilde temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
Baştan aşağı yenilendi
Yeni tasarımıyla baştan aşağı yenilenen model, ince LED farlar, geniş hava girişleri ve markanın elmas logosuyla birleşerek daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Arka kısımda ise yeniden tasarlanan stop lambaları ve krom detaylar sportif bir hava katıyor. Yeni Clio 4,11 metre uzunluğa, 1,76 metre genişliğe ve 1,45 metre yüksekliğe sahip. 2,59 metrelik dingil mesafesi sayesinde hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sağlıyor.
Bagaj hacmi standart versiyonlarda 391 litre iken, hibrit versiyonda 301 litre olarak sunuluyor. Clio’nun iç mekânı, daha kaliteli malzemeler ve ergonomik detaylarla yenilendi. Yeni Clio, kullanıcılarına en güncel dijital deneyimi sunuyor. 10,1 inçe kadar büyüklüğe sahip dokunmatik multimedya ekranı, Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteğine sahip.
İlk etapta benzinli ve LPG’li gelecek
Yeni Clio Türkiye pazarına, ilk etapta 1.2 litrelik benzinli üniteyle gelecek. Sonrasında pazarın talebine göre full hibrit motor seçeneği de sunulacak. 1.2 TCe 115 hp versiyonu 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber kombine edilmiş. Ayrıca bu versiyonun bir de LPG’li seçeneği olacak. LPG ile birlikte modelin toplam menzili 1400 kilometre seviyesine kadar çıkacak. 115 hp motor ise 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 170 km/s olarak açıklanırken, ortalama yakıt tüketimi 5,1 lt/100 km aralığında seyrediyor. E-Tech 160 hp motor ise 100 km’de 3,9 litrelik tüketim sunacak.
İzmitli Hyundai’den Concept THREE
Fuarın dikkat çeken markalarından İzmitli Hyundai oldu. İzmit’te üreteceği modelin konsept versiyonunu tanıtan marka, Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli otomobil üretecek. IONIQ alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç olan Concept THREE Münih'te ilginin odağı oldu. Yenilikçi bir kompakt elektrikli araç konsepti olan model, 4,287 mm uzunluğa, 1,940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip.
Yumuşatılmış gövde hatları, üç ana yüzey kullanarak sarmal formlar oluşturuyor. İç mekanda, okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemelerin kullanımı planlanıyor. Avrupa'da satılan Hyundai modellerinin yaklaşık yüzde 80'i yine Avrupa’da üretiliyor ve bu da markanın derin entegrasyonunu ve bölgeye özel çözümler üretme becerisini yansıtıyor.
Opel’den dikkat çekici GSE konsepti
Opel, GSE konsepti ile IAA Mobility 2025’de dikkat çekti. Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ve yeni Opel Mokka GSE fuarda sergilenen modeller oldu. Bu modellerin yanında Opel'in dört çeker özelliğe sahip tamamen elektrikli ilk modeli olan Opel Grandland Electric AWD de Münih'te karşımıza ilk kez çıktı.
Yeni nesil Skoda Octavia: Vision O
Çek üretici Skoda Münih’te yerini aldı. Yeni konspet modelini tanıtan marka, Vision O ile combi ile dikkat çekti. 4.850 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip olan Vision O, geniş ve aerodinamik bir profile sahip. Konsept otomobilin tasarımı, ön bölümde yer alan aktif jaluzi işlevi gören panjurlar, aerodinamik olarak şekillendirilmiş jantlarla dikkat çekti. Araç, 650 litreden fazla bagaj kapasitesine sahip. Škoda, station segmentinde zengin ve başarılı bir geçmişe sahip. Škoda, Octavia Combi ve Superb Combi'nin başarısı sayesinde 2016 yılından bu yana Avrupa station segmentinin lideri oldu. 1998 yılından bu yana dört nesilde toplam 3 milyon Octavia Combi satıldı.
Mercedes GLC’yi BMW iX3’ü tanıttı
Alman üretici Mercedes- Benz de fuara ev sahipliği yaptı. Marka burada tamamen elektrikli yeni GLC dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Mercedes- Benz GLC 400 4MATIC EQ Technology donanımıyla ve 713 kilometreye menzile ulaştığını duyurdu. BMW de eDrive teknolojisine sahip iX3’ü sergiledi. 108,7 kWh’lik silindirik hücreli batarya sayesinde 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.