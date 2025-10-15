Nissan 173 binden fazla aracını geri çağırdı! Arızalı olan modeller belli oldu

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Nissan'ın yakıt pompası arazısı nedeniyle ABD’de 173 bin 301 aracını geri çağırdığını açıkladı.

NHTSA'dan yapılan açıklamaya göre yakıt deposu sıcaklık sensörü kablo demetinin yanlış yerleştirilmiş olması, kabloların zarar görmesine ve yakıt pompası sigortasında kısa devreye neden olabiliyor. Bu durum ise motorun stop etmesine yol açabiliyor.

Geri çağırma, 2013-2021 yılları arasındaki Nissan NV200 Van, 2014-2017 ve 2019 model Nissan NV200 Taxi ile Nissan tarafından General Motors için üretilen 2015-2018 model Chevrolet City Express araçlarını kapsıyor.

Nissan, ABD’de en son olarak motor arızası riski nedeniyle 443 bin 899 aracı geri çağırmıştı.