Nissan Türkiye’den mayıs ayına özel takas desteği kampanyası

Nissan Türkiye, SUV modelleri için 14-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak "Çılgın Fırsat Günleri" adını verdiği kampanya başlattı. Kampanya süresince Juke, Qashqai ve X-Trail modellerinde tüm mevcut indirimlere ek olarak 50.000 TL takas desteği sağlanıyor.

Nissan’ın Mayıs ayı kampanyaları, sadece takas desteğiyle sınırlı kalmıyor. Yeni Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde 100.000 TL, e-POWER N-Design versiyonunda ise 200.000 TL’ye kadar nakit alım desteği sunuluyor. Ayrıca, sınırlı sayıdaki Qashqai Mild Hybrid Designpack modeli 1.999.500 TL’lik kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor.

Şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkan Nissan Juke ise yeni N-Sport donanımı ve ikonik sarı rengiyle geri döndü. Juke’un Platinum Premium versiyonunda 150.000 TL, diğer versiyonlarda ise 100.000 TL nakit alım desteği uygulanıyor. Juke Tekna donanım seviyesi için 300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı da kampanya kapsamında yer alıyor.

Nissan X-Trail modeli ise geniş ailelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mayıs kampanyasında X-Trail için 100.000 TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Öte yandan, ticari araç kullanıcıları için geliştirilen yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 versiyonlarında KOBİ’lere özel 50.000 TL’lik nakit alım indirimi sunuluyor.

Kampanyalar, 20 Mayıs’a kadar katılımcı Nissan Yetkili Satıcıları’nda geçerli olacak.