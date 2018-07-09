Nissan'dan emisyon itirafı

09 Temmuz 2018

Nissan Japonya'daki 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Kyodo'nun haberine göre, usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Nissan'ın geçen sene araçları test etmek için yıllarca sertifikasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkmış, şirket iç pazardaki bir milyonu aşkın aracını geri çekmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA