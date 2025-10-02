ODMD açıkladı! Otomotiv pazarı eylülde büyüdü: SUV'lara eğilim sürüyor...

2025 yılının eylül ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yıla kıyasla önemli bir büyüme kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artışla 110.302 adede ulaştı.

Rapora göre, Eylül 2025 satışları, hem otomobil hem de hafif ticari araç segmentlerinde dikkat çekici artışlar gösterdi. Otomobil satışları, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre yüzde 26,77 artarak 88.274 adet olarak kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da bu yükselişe eşlik etti ve yüzde 21,66'lık artışla 22.028 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlarının yüzde 66,5 üzerinde bir performans sergiledi. Sadece otomobil pazarındaki 10 yıllık ortalama artış ise yüzde 72,2'ye ulaştı.

Yılın ilk dokuz aylık dönemini kapsayan Ocak-Eylül 2025 dönemi de büyümeyle kapandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 oranında artarak 927.647 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,98 artışla 742.687 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,92 artışla 184.960 adet olarak gerçekleşti.

Tüketici tercihleri nasıl oldu?

Pazardaki bu büyümenin ardında yatan tüketici tercihleri de detaylıca incelendi.

Satışların büyük çoğunluğu, yani pazarın yüzde 82,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu. En çok tercih edilen segment 416.257 adetle yüzde 56 pay alan C segmenti olurken, onu 191.817 adetle yüzde 25,8 pay alan B segmenti izledi.

SUV'lara belirgin eğilim

Gövde tiplerine göre bakıldığında, pazardaki belirgin eğilim SUV'lara yönelmeyi sürdürdü. En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,7 pay, 465.791 adet) oldu.

SUV'ları sırasıyla, yüzde 22,3 pay ve 165.308 adet satış ile Sedan ve yüzde 14,1 pay ve 104.461 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları liderliğini korudu

Motor tiplerine göre dağılımda, geleneksel yakıtlar ve yeni teknolojiler bir arada yer aldı:

Benzinli otomobil satışları 345.838 adetle yüzde 46,6 pay alarak liderliğini korudu. Alternatif yakıtlı araçlar da önemli bir ivme kazandı. Hibrit otomobil satışları 198.174 adetle yüzde 26,7 pay, Elektrikli otomobil satışları ise 133.781 adetle yüzde 18 pay elde etti. Dizel ve otogazlı araçlar ise sırasıyla 58.695 adetle yüzde 7,9 pay ve 6.199 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

Hafif ticarilerde gövde tipi tercihi Van oldu

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipi tercihi net bir şekilde Van'a odaklandı. Van gövde tipi yüzde 74 pay ve 136.801 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi yüzde 9,8 pay ve 18.102 adetle 2. sırada yer aldı.