ODMD verileri açıkladı: Otomotiv pazarı nisanda yüzde 38,8 büyüdü

ODMD verilerine göre otomotiv pazarı 2025 Nisan ayında yüzde 38,8 büyüyerek 105 bin adedi aştı; en çok satılan gövde tipi SUV olurken, elektrikli araçlar yükselişini sürdürdü.

2025 yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 381 bin 636 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 4,9 artışla 309 bin 204 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,4 düşüşle 72 bin 432 adet olarak gerçekleşti.

Segment ve gövde tercihleri değişiyor

Nisan ayı itibarıyla otomobil pazarının yüzde 81,5’i, vergi avantajı nedeniyle A, B ve C segmentlerinden oluştu. En yüksek payı C segmenti yüzde 55,5 ile alırken, B segmenti yüzde 25,6 payla ikinci sırada yer aldı.

Gövde tipinde SUV araçlar 187 bin 660 adetlik satışla pazarın yüzde 60,7’sini oluşturdu. SUV’ları sırasıyla Sedan (%22,9) ve Hatchback (%15,3) gövde tipleri takip etti.

Elektrikli ve hibrit araçlara talep artıyor

Benzinli araçlar hala en büyük payı (yüzde 48,3) elinde tutarken, hibrit satışları 88 bin 856 adetle yüzde 28,7, elektrikli araçlar ise 42 bin 856 adetle yüzde 13,9 pay aldı. Dizel araçlar pazarın sadece yüzde 8,5’ini oluşturdu.

Elektrikli araçlarda motor gücüne göre artış dikkat çekti:

* 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 75,7 artarak yüzde 11,6 pazar payına ulaştı.

* 160 kW üzerindeki elektrikliler ise yüzde 157,8’lik büyüme göstererek yüzde 2,3 pay aldı.

Motor hacmine göre dağılımda geri çekilme

1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 22,5 oranında düşüş görülürken, bu segmentin payı yüzde 56,6’ya geriledi. Buna karşın 1600–2000 cc aralığındaki otomobiller yüzde 21,5, 2000 cc üzerindeki modeller ise yüzde 20,3 oranında arttı.