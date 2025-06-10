Ön fren ışığı hayat kurtarıyor! Tüm araçlar için uygulanabilir

Avusturya'da Graz Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, araçlarda sadece arka kısımda bulunan fren lambalarına yeni bir boyut kazandırıyor. 200'den fazla kazayı inceleyen uzmanlar, otomobillerin ön kısmına yerleştirilecek yeşil renkli fren lambalarıyla özellikle kavşaklarda çarpışma riskinin ciddi şekilde azaltılabileceğini ortaya koydu.

360 derecelik fren uyarısı

Araştırmaya göre birçok kaza, karşıdan gelen aracın yavaşlayıp yavaşlamadığının zamanında anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Yeşil renkli ön fren ışıkları ise aracın yavaşladığını açık şekilde göstererek karşı tarafa zamanında aksiyon alma olanağı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca yeşil ön fren ışığının yanlara da eklenebileceğini belirtiyor.

200'den fazla kaza incelendi

200’ü aşkın kazayı inceleyen bilim insanları, yapılan çalışmalarda yeşil ışığın sürücüler tarafından “araç fren yapıyor” mesajı olarak algılandığını, buna da daha hızlı ve güvenli tepki verildiğini gözlemlendi. Özellikle ani manevraların daha isabetli yapıldığı ve sürücü davranışlarının daha öngörülebilir hale geldiği fark edildi.

Kazaları yüzde 17 oranında azaltabilir

Öte yandan farklı renkleri de deneyen uzmanlar yeşil rengin hem psikolojik hem de görsel algı açısından en etkili sonuçları verdiğini test etti. Yeşil ışık, trafik psikolojisinde genellikle "devam" anlamına gelse de, bu bağlamda “araç durdu ama hareket etmeye hazır” mesajı taşıdığı için kafa karışıklığını azaltıyor. Kuru zeminlerde sistemin etkinliğinin çok daha yüksek olduğu tespit edilirken, yeşil fren ışığı 0,5 saniyelik bir tepki süresiyle kazalarda yüzde 17'lik azalma etkisi yaratabiliyor.

Tüm araçlara gelebilir

Henüz teknik ve mevzuatsal değerlendirme aşamasında olan uygulama, otomobil üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre sistem, önümüzdeki yıllarda yeni nesil araçlarda standart hale gelebilir. Hatta hükümetlerin bu uygulamayı zorunlu trafik ekipmanı haline getirmesi de gündemde.

Düşük maliyet ve kurulum kolaylığı

Sistem, 100 doların altında bir maliyetle mevcut araçlara sonradan takılabiliyor. Neredeyse sıfır maliyetli basit LED şeritlerle uygulanabiliyor. Ayrıca gelişmiş sürücü destek sistemlerinin aksine bu teknoloji, hızla yaygınlaştırılabilecek kadar basit.

Ancak renk standardizasyonu ve sürücü algısı konusunda halen düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Yine toplum tarafından benimsenmesi ve yeni araçlara entegrasyonun da zaman alacağı düşünülüyor.