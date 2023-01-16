Opel elektriklenmeye devam ediyor

Gelecek haftalarda yurtdışı lansmanında kullanma imkanı bulup daha da geniş yorumlar yapacağım marka içinde marka olarak adlandırılabilen “GSe” yani Gran Sport Electric ailesi Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe ile genişliyor. 2024’e kadar mevcut modellerde elektriklenme hızını ve yelpazesini artırmayı planlayan ve tüm modellerde bir elektrikli versiyon da üreteceğini açıklayan marka, şarj edilebilir hibrit modeller hem performans hem de temiz bir sürüş sunuyor.

Opel Türkiye’nin çiçeği burnunda Genel Müdürü Emre Özocak ile de geçtiğimiz günlerde görüşmüş ve markanın 2023 yılından çok daha umutlu olduğunu duymuştum. Yeni modellerle Opel eski şöhretli günlerine geri dönüyor gibi.