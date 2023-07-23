Opel'in 2024 hedefi her modelde elektrikli alternatif

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Crossland modelini elektrikli bir versiyonla tanıtacak olan marka, batarya elektrik, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıt hücresi çözümlerine yakında 48V hibritleri de dahil etmeyi planlıyor.

Kısa bir süre önce şimşek logosunu da elektriklendiren marka, 2024 yılında tüm modellerinde elektrikli versiyonlar sunmayı hedefliyor.

Avrupa'da 2028'de sadece elektrik

Opel, 2028’e gelindiğinde de Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerden oluşan bir ürün gamı sunmayı öngörüyor.

2024 yılında piyasaya sunmaya hazırlandığı yüzde 100 elektrikli yeni Crossland modeli ile Opel, tamamen elektrikli bir marka olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

Bu, şimşek logolu markanın ürün gamındaki her modelin önümüzdeki yılın başlarında batarya elektrikli bir versiyona sahip olması anlamına geliyor.

Opel'in elektrikli modelleri

Güncel haliyle tamamen elektrikli Opel modelleri zengin bir çeşitliliğe sahip. Markanın bu alandaki ürün gamı, Rocks Electric, Combo-e Life ve Zafira-e Life ile Corsa ve Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonlarına kadar uzanıyor.

Bu araçlara, siparişe açılan yeni Astra Electric de katıldı. Bu seriyi önümüzdeki sene kompakt SUV Grandland’ın tamamen elektrikli takipçisi izleyecek. Ayrıca Rocks Electric Kargo, Combo-e, Vivaro-e ve Movano-e’den oluşan hafif ticari araç ürün gamının batarya elektrikli versiyonları da mevcut.

Opel’in elektrikli araç ürün gamı, tamamen elektrikli, yerel olarak emisyonsuz çözümler de içeriyor. Bunlara, Opel’in yeni alt markası GSe’nin dinamik üst modelleri de dahil. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe, (WLTP’ye göre ortalama yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 28-25 gr/km) 221 kW/300 HP maksimum güç ve 520 Nm maksimum tork sunuyor.

Ayrıca, GSe versiyonları KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip özel yaylar ve amortisörler sayesinde yol tutuşu artırılarak virajlarda daha dengeli bir sürüş sağlanıyor.

Hidrojen yakıtta öncülük

Bir yandan elektrikli araç teknolojisi üzerinde çalışmalarını hızlandıran Opel, diğer taraftan da hidrojen yakıt hücreli ticari araçların geliştirilmesine öncülük etmeye devam ediyor.

Bugün itibarıyla yollarda olan Vivaro-e HYDROGEN’i, 2024’te büyük bir yakıt hücreli ticari araç takip edecek. Bunun dışında 48V hibritler de gelecekte Opel elektrikli ürün gamına dahil olacak.

Başlangıcı ise yeni Opel Corsa yapacak. Yeni araç 74 kW/100 HP ve 100 kW/136 HP’lik motorlar, yeni bir çift kavramalı otomatik şanzımanla yollara çıkacak.

Yeni Corsa, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen bataryalı elektrikliden hibrite kadar farklı güç-aktarma seçenekleri sunarak çok çeşitlilik sağlayacak.

Opel, böylece henüz bu yılın sonuna kadar 15 elektrikli modeli sunabilme kapasitesine erişecek.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Bir taraftan yeni Crossland ile elektrikli sürüş keyfini tüm ürün gamımızda sunarken, diğer taraftan müşterilerimize, modellerimizin her birinde emisyonsuz ulaşım seçeneği sunacağız." ifadelerini kullandı.