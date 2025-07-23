Ortimobil, savunma sanayi için özel çözümler sunuyor

Ortimobil, Mersin 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (Mersin OSB) fabrikasında, lüks elektrikli golf aracı ve hizmet aracı üretmeti sürdürüyor. 2,4 ve 6 kişi kapasiteyle tasarladığı Orti-100B, Orti- 200, Orti- 200B, Orti- 300B, Orti- 100 Cargo ve trafiğe uygunluk belgeli Orti- 100T (Traffic) modelleri ile catering, sağlık ve turizm işletmeleri tarafından sıkça tercih ediliyor.

Trafiğe kapalı alanlarda ilk müdahale görevini üstlenecek

Her geçen gün yenilenen ve ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenen Ortimobil, ailenin yeni üyesi ambulans modeliyle de güçlendi.

Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, direkt insan sağlığına etki edecek olan Ortimobil Army- Ambulans’ın, trafiğe kapalı alanlarda, yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına ilk müdahale için hazır bekleyeceğini belirterek, “Ortimobil Army- Ambulans’ın ön panel çakarları, anons hoparlörü, standart sürgülü katlanır sedyesi, oksijen tüpü, ilaç dolabı ve serum askılarıyla donatıldı. Ortimobil Army- Ambulans ayrıca; Ortimobil modellerinin tümünde bulunan standart özelliklere de sahip” dedi.

Ortimobil Ambulans modelinin özellikleri hakkında da bilgi veren Gökmen Akyürek, “4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerler olarak sıralanıyor” açıklamasında bulundu.

Otonom teknolojisini, elektrikli golf arabasına uyarladı

Ortimobil, teknolojisini de geliştiriyor. Elektrikli hizmet araçlarına otonom özelliği ekleyen Ortimobil; özerk ve bağımsız şekilde hareket eden araçlara imza atıyor. Sürücülere hareket serbestliği sağlayan Ortimobil Army- Falcon Modeli, güvenli ve rahat bir sürüş fırsatı sunuyor.

Uzaktan kumanda edilebilen ve komut alan Army- Falcon, daha önceden hafızasına tanımlanan güzergah boyunca da insansız yol alabiliyor. Bu araç, insansız sürüş olanağı tanıyor.