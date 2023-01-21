Oto satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 6,2 büyüyerek 783 bin 283 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil satışları, yüzde 5,5 artarak 592 bin 660 ve hafif ticari araç satışları yüzde 8,6 artışla 190 bin 623 adet kaydedildi.

Geçen yılki toplam 783 bin 283 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu'nun öncülüğünde yerli üretim araç satışı 343 bin 228, ithal araç satışı ise 440 bin 55 oldu.

Son 5 yılda ithal araçların satış pay, Türkiye'de üretilenlerin aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar bunun, yerli üretim markalarının üretimlerininyüzde 80'ini ihraç etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.