Otoda ‘sıfır faiz’ sihri bozuldu

Ali YILDIRIM

Otomotiv sektörü 2025’e is­tediği momentumda baş­layamadı. Sıfır satışlar son 10 yıllık verilere göre, en iyi ikin­ci ay olarak tabir edilse de önceki yıla oranla küçülmeler başladı.

Bu süreçte markalar satış kampanya­larına hız verdi. Özellikle sıfır oto­mobilde uygulanan satış kampan­yalarında sıfır faizli krediler öne çıktı. Bankaların finansmanı du­rumunda taşıt kredilerinin aylık maliyeti yüzde 5’lerin üzerine çı­karken, distribütörler bu duru­mu kendi finansman koşulların­da süspanse ederek çıkan maliyeti tüketiciye yansıtmıyor.

Fakat ba­zı markaların, iddialara göre, sıfır faizi tüketiciye net olarak yansıt­madıklarını masrafların tüketi­ciye yansıdığını paylaştı. Verilen kredilerde ‘ilk taksit nakit’ şeklin­de alınması finansmana yeni bir model getirdi. Aynı zamanda ti­cari taşıt kredilerinde de sıfır fa­iz teması bireyseli kapsamıyor. Bu ibarenin tam olarak yansımayınca tüketici yanılıyor.

Bu yüzden tüke­ticiyi korumak adına atılan adım­larda Ticaret Bakanlığı, ‘sıfır faiz­li kampanya’ sloganlı çalışmalara son verilmesi gerektiğini paylaştı. Verilen sıfır faiz tanımının aslında tam olarak sıfır faize işaret etme­diğini bazı finansman koşulların­da önden yüklemeli, bazı durum­larda araç fiyatına yüklenmesi ve ticari kredilere yönelik kampanya­ların reklamlarda bireysele göre de aktarılması verilen mesajın içeri­ğinin bozulduğu görüldü.

Finansman maliyetiyle etiket fiyatı artıyor

Özellikle ticari taşıt kredilerin­de son dönemde oldukça fazla gö­rülen 6 aylık sıfır faiz kampanya­ları da dikkat çekti. Burada ‘yüzde sıfır faiz’ temasıyla yürütülen kre­dilerde verilen ana mesajda tüke­tici tercihlerinin manipüle edil­diğine yer verildi.

2 milyon liraya kadar taşıt kredilerinde hemen he­men yüzde 20’ye kadar kredi ve­riliyor. Fakat ticari kredilerde ka­nallar biraz daha açık. Örneğin 1.8 milyon lira seviyesinde bir otomo­bili nakit olarak aldığınızda uygu­lanan farklı kampanya koşullarıyla bu fiyat 1.6 milyona kadar düşüyor.

Markaların finansman seçenekle­rine ve durumlarına göre. Fakat bu araca kredi kullanmak istediğiniz­de özellikle sıfır faizde bu sefer fi­yat 1.9 milyon seviyesine kadar çı­kabiliyor. Böylece verilen sıfır fa­iz imkanı aslında farklı finansman durumlarıyla aracın fiyatına kısmi olarak yansıtılmış oluyor. Tabi bu finansman şeklinin yine büyük bir kısmını distribütör kendi imkanla­rıyla karşılamak durumda kalıyor.

Kredilerden peşin faiz modeli

Kullanılan taşıt kredilerinde de yeni finansman modelleri ortaya çıktı. Bir anlamda tüketiciye alan açan modelde ilk taksit peşin mo­deliyle 11 aylık finansman durumu oluşuyor. Örneğin 200 bin lira kre­dide vade 12 aya bölünüyor. Bura­da 22 bin liranın üzerinde bir tutar müşteriden o kredi içinde peşin olarak alınıyor. 11 aylık 18 bin lira­lık taksitlere bölünme durumun­da toplam geri ödeme 222 bin lira­nın üzerine çıkıyor. Kredilerin ilk taksiti peşin alınarak farklı bir fi­nansman modeli daha ortaya çık­mış oluyor.

“Tüketici tercihlerinin manipüle edildiği görüldü"

Sıfır faizli kredi reklamlarını inceleyen Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltan reklamlara cezai işlem uyguladı. Reklamlara durdurulma cezası verildi. Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ‘yüzde sıfır faiz’ temasına dikkat çekildi.

Bakanlık buna ilişkin şu açıklamayı paylaştı: “Bu kapsamda otomotiv sektöründe ‘peşin faiz ödemesi’ olmasına karşın reklamın ana mesajında kredi faiz oranının ‘yüzde sıfır’ olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına karşın tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca faiz oranının yer aldığı reklamlarda tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için belirtilmesi zorunlu olan kredinin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren yıllık ve aylık maliyet oranlarına yer verilmediği, diğer yandan ‘yüzde sıfır faiz’ gibi tüketicilerin ekonomik davranış biçimini etkileyen ana vaadin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiş ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.”