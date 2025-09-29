Otoda vergiler standarda binince Çinlilerin ‘liste’ fiyatları indi

Otomotiv sektörü Türkiye’de her güne farklı bir kararla uyanıyor. En son yapılan matrah düzenlemelerinden sonra geçtiğimiz hafta da gümrük vergi­leri tekrar elden geçirildi. Yeni alı­nan kararla birlikte, aslında özellik­le otomotiv sektörüne uygulanan gümrük vergileri bir standarda gir­di. Daha önce ülke kaynaklı farklı uygulamalar gerçekleştirilen uygu­lamada şimdi Avrupa Birliği ve Tür­kiye’nin Serbest Ticaret Anlaşma­sı (STA) imzaladığı ülkeler dışında kalan ithalatçı markalar için güm­rük vergilerinde yapılanma gerçek­leşti. Bundan en olumsuz etkile­nen markalar Japon üreticiler oldu. Çinli ithalatçılar da sistemin yeni kazananı haline geldi. MG ve Chery başta olmak üzere birçok modelde ‘liste’ fiyatlarında düşüş gözlendi.

Yeni kampanyalı fiyatlar ortaya çıktı

Yeni vergi ayarı, son dö­nemde Türkiye pazarında hızlı büyüyen ama ek gümrük vergisi kararlarıyla fiyatları bir an­da Avrupalı üreticileri geçen Çinli markalar üzerinde önemli bir avan­taj yarattığı düşünüldü. Fiyatla­rı sübvanse etmeye çalışan Çinli­ler nefes aldı. Liste fiyatları üzerin­de 360 bin TL’ye varan gerilemeler görüldü. Showroomlarda kalabalık arttı. Chery’nin sitesinde yer alan fiyat bilgisinde tavsiye edilen anah­tar teslim fiyatının bir modelde 2.3 milyon lira olduğu ve kampanyalı satış fiyatının ise 2.1 milyon lira ol­duğu görüldü. Yani uygulanan yeni tarife modelin fiyatını ‘kampanya’ çatısı altında listede düşürdü.

İndirimler gündeme gelecek ithalatın önü tekrar açıldı

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yıllardır yüksek vergi yükleriyle ithal edilen bazı araçlarda ibre bu kez aşağıya döndü. Son yıllarda Türkiye yollarında hızla çoğalan Chery ve MG gibi Çinli markalar için bu karar adeta bir fırsat yarattı. ABD tarafında ise Ford Mustang ve Jeep Wrangler gibi özel üretim modellerde benzer bir rahatlama görülecek. Tüketiciler açısından bakıldığında, bu kararın kısa vadede daha cazip kampanyalar, indirimler ve fiyat avantajları doğuracağını söylemek yanlış olmaz. Bu kararların ikinci el pazarına etkisi de gecikmeyecek. Çin ve ABD menşeli araçlarda sıfır fiyatları düştükçe, ikinci elde de fiyatlarda bir gevşeme göreceğiz” diye konuştu. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem de, “Özellikle bazı Uzakdoğu ve Afrika menşeili markalarda CIF değeri düşük araçlarda bile 6 bin – 8 bin 500 dolarlık asgari yük, liste fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Lüks segmentte Türkiye’ye ithal edilemeyen araçlarda ithalatın önü tekrar açıldı” dedi.

Yük hafifletildi yatırım için bir adım daha atıldı

Yapılan gümrük düzenlemesi aslında bir anlamda Çinli üreticilerin yatırım mesaisinde de önemli bir rol oynayacak. Vergi yükü artan markalar için bir anlamda Türkiye’nin olumlu bir adım atması, yatırım beklentisinin arttığına işaret etti. Çinli üreticilerin Türkiye pazarındaki varlığı her geçen yıl güçlenirken, yeni düzenleme ‘yatırımlar için kapı aralandı’ şeklinde de yorumlandı. Bu yükün hafifletilmesi, üreticileri Türkiye için daha uzun vadeli planlar yapmaya teşvik edecek.

MG de kampanyalı farkları açıkladı

Çin’e uygulanan ek vergi kararından oldukça fazla etkilenen MG’de de yeni fiyat değişimleri görüldü. Yeni HS Luxury modelinde sınırlı sayıda stok için geçerli kampanyalı satış fiyatını 2 milyon 380 bin TL olarak belirledi. Burada eylül ayının ilk haftasındaki fiyata göre, 259 bin liralık bir fark oluştu. Yeni MG7’de, vergi güncellemesiyle birlikte 180 bin TL’ye varan indirim sunuldu. Yapılan bu değişim sonrasında MG’nin de bir süre daha fiyat nefesi alacağı bir ortam oluştu.

2.4 milyona dört çeker Çinli

Chery’nin üst markası olarak nitelendirilen Jaecoo’da da fiyat değişimleri yansıtıldı. Liste fiyatı üzerinden kampanyalı etiketleri sitesinde yayınlayan markada 345 bin liraya varan düşüşler gözlemlendi. Daha önce J7’nin 4x4 modeli 2.7 milyon liranın üzerinde bir etiketle listede yer alıyordu. Bu fiyat kampanya kapsamında 2.4 milyon liraya yakın bir seviyeye geldi. Burada da iskonto oranlarının bayi tarafında önceki fiyatlara göre daha düşük olduğu paylaşıldı.