Otokar, 14'üncü kez otobüste pazar lideri

Otokar açıklamasına göre, 7 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş otobüs ailesine sahip olan Otokar, ticari araçları için 2022 yılı değerlendirmesini ve 2023 yılı yeniliklerini paylaştı.

Buna göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, bir kez daha otobüs sektöründeki liderliğini yeniledi. Kuruluşundan günümüze Türk sanayisinin gelişimine katkıda bulunan, farklı alanlarda birçok yatırımı hayata geçiren ve ilklerin öncüsü konumunda olan Otokar, 2022'de üst üste 14'üncü kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu.

Otokar’ın 2022 yılında ulaştığı bir diğer başarı ise kazandığı ödüller oldu. Territo otobüsü Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan "German Design Awards" ödüllerinde yolcu taşıma araçlarında "Mükemmel Ürün Tasarımı" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Otokar, Kent otobüsleri iki farklı modeliyle BIG SEE Awards'ta "Mobilite" kategorisinin kazananı oldu.

Sultan ailesinin yeni yüzü: Sultan Giga

Otokar'ın yeni yılla birlikte ilk sürprizi ise tasarımı değişen Sultan Giga modeli oldu.

Sultan ailesinin yeni yüzüyle satışa sunulan ilk model olan Sultan Giga, ailenin diğer modellerine göre daha fazla yolcu ve bagaj taşıma imkanı sunuyor. 9,2 metre uzunluğunda, 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi ve 4,8 metreküp bagaj hacmi sunan araç, 210 beygir gücündeki motoru ile de dikkati çekiyor. Süspansiyon yapısı ve akslar ile kullanıcısına adeta büyük otobüs hissi yaşatıyor. Kullanıcısına her açıdan kazandıracak olan Sultan Giga, hem servis hem de turizm taşımacılığı için ideal bir otobüs olarak tasarlandı. Retarder’ın standart olarak sunulduğu araç, üst düzey konfor ve güvenlik standartlarına sahip.

Ayrıca ticaretin yükünü hafifletmek için 10 yıl önce Otokar Atlas ile hafif kamyon segmentine giren Otokar, geçtiğimiz yıl 8,5 tonluk araç ailesini, 12 tonluk Atlas 3D ile genişletmişti.

"Satılan her 3 otobüsten 1'i Otokar markasını taşıdı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, geleceğe yatırım yapmayı sürdüren Otokar'ın, 2022 yılında yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalara rağmen ticari araçlarda önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Erman, "2022 yılında yurt içi pazardaki otobüs satışlarımız, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 16 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiğimiz 100 adet metrobüs ile şehir içi taşımacılıktaki yükselişimizi istikrarlı şekilde sürdürdük. Birçok şehrin toplu taşımada öncelikli tercihleri arasında yer aldık. Sultan küçük otobüsleri turizm ve servis taşımacılığının lideri olmaya devam etti. Otokar sadece Sultan sınıfındaki yurt içi satışlarını yüzde 45 arttırdı. 2022’de ürün ailemize eklediğimiz Centro mikrobüslerimiz kısa sürede kısa mesafeli toplu taşımacılığın gözdesi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bu başarıların, Otokar’ı 14’üncü kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası konumuna taşıdığını dile getiren Erman, "Geniş ürün gamımız, yaygın satış ağımız, satış sonrası hizmetlerimiz, araçlarımızın yüksek ikinci el değeri ve markamıza duyulan güven ile bir kez daha sektörün öncelikli tercihi olduk. Satılan her 3 otobüsten 1'i Otokar markasını taşıdı. Tercihini Otokar'dan yana kullanan ve üst üste 14'üncü kez lider olmamızı sağlayan müşterilerimize, mesai arkadaşlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yurt dışından yeni elektrikli araç siparişleri aldık"

Türkiye’nin yanı sıra 50'den fazla ülkede toplu ulaşımda fark yaratan Otokar'ın yılın ikinci çeyreğinde satışa sunduğu yeni elektrikli otobüsleri e-Centro ve e-Kent Körüklü'nün hem Türkiye’de hem de Avrupa'nın dört bir yanında büyük beğeni kazandığını belirten Kerem Erman, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir çevre ve daha sessiz trafik vadeden yeni elektrikli araç ailemiz sektör temsilcileri ve kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Araçlar, Türkiye ve Avrupa’da Fransa, Polonya, İtalya, Almanya gibi farklı ülkelerde tanıtıldı. Bütün bu çalışmaların neticesinde, İtalya, İspanya, Romanya ve Sırbistan’dan yeni elektrikli araç siparişleri aldık."

Otokar'ın ihracat çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Kerem Erman, "Dünya metropollerindeki Otokar logosunu taşıyan araçlarımızın sayısı 2022 yılında artmaya devam etti. Otokar, otobüs ihracatını da adetsel bazda önceki yıla kıyasla yüzde 125 arttırarak, başta Avrupa pazarına olmak üzere 2022 yılında 1.300’e yakın otobüs ihraç etti. Çekya'nın Usti bölgesinden, İtalya'dan büyük ölçekli önemli siparişler aldık. Avrupa’nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tunus, İsrail gibi farklı pazarlara da yüksek adetli otobüs ihracatı gerçekleştirildi. Tunus'a 400'üncü aracımızı teslim ettik. Farklı coğrafyalar, büyümeye giden yolda en stratejik rotamız. Hedef pazarımız olan Avrupa’da büyümemizi sürdürmek için tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sultan hem yurtiçi hem de yurtdışında büyük ilgi gördü"

Otokar İç Pazar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül ise turizm ve servis taşımacılığının ilk tercihi olan Sultan'ın 2002 yılından bu yana üretildiğini ifade etti.

Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"Sultan, otobüse uygun özel saşi ile tasarlanan ilk küçük otobüstü. Pazarda önemli bir yeniliğe imza attı. Çok kısa bir sürede hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi gördü. Pazardaki başarısını artırarak devam ettiren Sultan, yıllar içerisinde geçirdiği değişiklikler ile zamana ayak uydurdu. Ancak güvenliğinden, performansından ve konforundan asla taviz vermedi. 2023'e, 20'nci yaşını geride bırakan Sultan'ın tasarımını yenileyerek başlıyoruz. Ön ve arka yüzü tamamen değişen Sultan, artık daha dinamik ve keskin çizgilere sahip."

"Yenilenen ve genişleyen Sultan ailemizle 2023'te yeni bir başarı hikayesine imza atmayı hedefliyoruz"

Sektörde öncü ve lider oldukları alanlara yenilerini eklemek için 2023'e hedef büyüterek başladıklarını bildiren Akgül, "Yapılmayanı yapma hedefiyle yola çıktık. Hizmet verdiğimiz alanlarda teknoloji ve inovasyondan aldığımız güçle kısa sürede küresel oyuncularla yarışır hale geldik. Kendi tasarımımız ve teknolojimiz ile ürettiğimiz araçlarımız 60 yıldır dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. 2023'te yenilikte hız kesmiyoruz. Tasarımını yenilediğimiz Sultan'a yeni bir büyük kardeş ekliyoruz. 9,2 metre uzunluğundaki yeni aracımız 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yüksek bagaj kapasitesiyle dikkat çeken Sultan Giga, düşük maliyetle daha fazla yolcu ve bagaj taşıma imkanı sunuyor. Yenilenen ve genişleyen Sultan ailemizle 2023'te yeni bir başarı hikayesine imza atmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Atlas’ın pazardaki varlığını arttırmayı hedefliyoruz"

Otokar Atlas’ın pazarın öncelikli tercihleri arasında olduğunu da dile getiren Basri Akgül, şunları kaydetti:

"Taşıma kapasitesi, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Atlas büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2022 yılındaki kamyon satışlarını önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında arttırdık. Son dönemde lojistik ve nakliye sektörünün en gözde araçları arasında yer alan Otokar Atlas’ın pazardaki varlığını arttırmayı hedefliyoruz. Atlas için yeni yıla bir müjde ile başlıyoruz. Türkiye'de yine bir ilke imza atarak garanti süremizi 4 yıla çıkarıyoruz."