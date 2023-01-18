Otokar, sektöründe 14’üncü defa pazar lideri oldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2022’de üst üste 14’üncü kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu. Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman şu bilgileri verdi: “2022 yılında yurt içi pazardaki otobüs satışlarımız, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 16 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim ettiğimiz 100 adet metrobüs ile şehir içi taşımacılıktaki yükselişimizi istikarlı şekilde sürdürdük. Birçok şehrin toplu taşımada öncelikli tercihleri arasında yer aldık. Sultan küçük otobüsleri turizm ve servis taşımacılığının lideri olmaya devam etti; Otokar sadece Sultan sınıfındaki yurt içi satışlarını yüzde 45 oranında arttırdı. 2022’de ürün ailemize eklediğimiz Centro mikrobüslerimiz kısa sürede kısa mesafeli toplu taşımacılığın gözdesi haline geldi. Satılan her 3 otobüsten 1’i Otokar markasını taşıdı.”

Otokar’ın yılın ikinci çeyreğinde satışa sunduğu yeni elektrikli otobüsleri e-CENTRO ve e-KENT Körüklü’nün hem ülkemizde hem de Avrupa’nın dört bir yanında büyük beğeni kazandığını belirten Erman "İtalya, İspanya, Romanya ve Sırbistan’dan yeni elektrikli araç siparişleri aldık” dedi.

SULTAN’a büyük kardeş geliyor

Turizm ve servis taşımacılığının tercihi olan SULTAN’ın tasarımı yenilenirken yeni bir model eklendi. Yapılan açıklamada, "SULTAN'a yeni bir büyük kardeş ekliyoruz. 9,2 metre uzunluğundaki yeni aracımız 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip" denildi.