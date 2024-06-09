Otomobil devi Chrysler, 211 binden fazla aracını geri çağırdı
Otomobil devi Chrysler'in, ABD'deki 211 binden fazla aracının yazılım arızası nedeniyle geri çağırdığı açıklandı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Chrysler tarafından satın alınan Dodge'un 2022'de üretilen Durango, Ram 2500 ve 3500 modellerinde yazılım arızası tespit edildiğini açıkladı.
Reuters'ta yer alan habere göre, NHTSA, arıza nedeniyle Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) kontrol modülünün, elektronik denge kontrol sistemini (ESP) devre dışı bırakabileceğini söyledi.
NHTS tarafından yapılan açıklamada, "Devre dışı bırakılmış bir elektronik denge kontrol sistemi ile araç kullanmak çarpışma riskini artırabilir" denildi.
Açıklamada, Chrysler'in ABS bağlantılı ESP'deki yazılım arızasıyla nedeniyle ABD'deki 211 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.
NHTSA ayrıca, bayilerin kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini söyledi.