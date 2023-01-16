Otomobil ihracatı 2022’de yüzde 1 arttı

Otomobil üretimi de yüzde 4 yükselişle 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu.

2022'de ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Bu dönemde üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 arttı.

Kapasite kullanımı % 70

Geçen yıl otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 oldu. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1, ticari araç ihracatı da yüzde 7 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet oldu