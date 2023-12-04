Otomobil satışlarında tablo tersine dönüyor

Nagihan KALSIN

Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, otomobilin yatırım aracı olmamasına karşın son birkaç yılda inanılmaz bir değer artışı yaşadığını söyledi. Bu artışın pandemi, çip krizi ve enflasyon gibi bir çok sebebinin olduğunu ifade eden Erdem, özellikle Türkiye’de ucuz kredi ile insanların ev ve otomobile yöneldiğini belirtti. Erdem, “Talep artışı fiyatlara da yansıdı. Ancak otomobil bir yatırım aracı değildir. Çünkü çok hızlı değer kaybeder. 5 yıl sonra amortisman süresine göre aracınızı değiştirmelisiniz. Normalde değer kaybetmesi gereken şey değer kazandı. Dünyada bunun bir örneği yok” dedi.

Daha sağlıklı bir ekonomiye gidiyoruz

Son dönemde gelen faiz artışlarıyla birlikte otomobilde tablonun tersine döndüğüne dikkat çeken Erdem, “Geçtiğimiz dönemlerde otomobil kiralamaya olan taleplerde düşüşler meydana gelmiş olsa da şimdi talebin belirgin bir şekilde arttığını görüyoruz. Üretken bir yatırıma değil de ev ve otomobile giden yatırımlar şimdi tersine dönüyor. Bence daha sağlıklı bir ekonomiye gidiyoruz” diye konuştu.

Tasarruf dönemindeyiz

2024 yılına yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Erdem, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bence tasarruf dönemindeyiz. Zaman, parayı konsolide edip yatırım planları yapmanın zamanı. Biz içinde bulunduğumuz süreçten daha güçlü bir şekilde çıkabiliriz.”

Hedef filo müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyor

Önder Erdem, konuşmasında Hedef Filo’nun 20. yılına da değinerek, “Firmamız, otomobil finansmanı alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Otomobiller, genellikle yüksek maliyetli yatırımlardır ve bu noktada finansman süreci devreye girer. Bu nedenle de ciddi yatırımlar gerektirir. Hedef Filo olarak biz müşterilerimize 1 ile 4 yıl arasındaki esnek vadelerle otomobil finansmanını taksitlendirerek, destek oluyoruz. Kuruluşumuzun 20. yılında ise Ankara’daki operasyonlarımızı güçlendirmek önceliklerimizden biri. Özellikle uzmanlığımızı sanayi bölgesine taşıyarak, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Elektrikli araçları test sürüşüne çıkardılar

Panelin ilk kısmında ise Hedef Filo iştiraklerinden Voltify CEO’su Mehmet Yiğit, ‘Elektrikli Araçlar ve Türkiye Pazarı’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda özellikle elektrikli araçlar için mevcut düzen, Türkiye pazarı ve 2024 yılı için bu sektörü bekleyen fırsatlardan bahsedildi. Hedef Filo bünyesinde ‘Voltify’ markasıyla müşterilerine elektrikli araç kiralama hizmeti sunan firma, panel sonrasında ise katılımcılara elektrikli araçları test etme imkânı sundu.