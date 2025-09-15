Otomobil üretimi ağustosta yüzde 46 büyüdü

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) raporuna göre, Türkiye’de otomotiv üretimi 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,0 oranında artış gösterdi. Otomobil üretiminde artış oranı yüzde 46,4’e ulaşırken, toplam üretim 73 bin 299 adet, otomobil üretimi ise 43 bin 35 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 104 bin 893 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 18,7 artışla 82 bin 215 adet seviyesine ulaştı.

İhracat tarafında ise düşüş yaşandı. Ağustos ayında toplam otomotiv ihracatı yüzde 10,4 gerileyerek 51 bin 708 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 13 azalarak 27 bin 430 adet oldu. Dolar bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 0,7 artışla 2,65 milyar dolar, otomobil ihracatı ise yüzde 1 düşüşle 620,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak–Ağustos dönemi verileri

2025 yılı Ocak–Ağustos döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 908 bin 238 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 1 azalarak 564 bin 482 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde toplam pazar yüzde 7 artışla 844 bin 761 adete ulaştı. Otomobil pazarı ise yüzde 8 artış göstererek 654 bin 413 adet oldu.

Ticari araç grubunda, toplam üretim yüzde 13, hafif ticari araç üretimi yüzde 15 artarken, ağır ticari araç üretimi yüzde 6 azaldı. Ticari araç pazarında ise toplamda yüzde 2, hafif ticari araçta yüzde 4 artış görülürken, ağır ticari araç pazarı yüzde 10 daraldı.

İhracat verilerine göre, Ocak–Ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 artışla 682 bin 743 adet oldu. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalışla 388 bin 462 adet seviyesinde gerçekleşti.

Dolar bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artışla 26,1 milyar dolara ulaştı. Otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 7,5 milyar dolar oldu.