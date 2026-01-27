Otomobile güneş dokunuşu: Şarj bağımlılığını azaltan konsept

Nissan, Temiz Enerji Günü kapsamında güneş panelleriyle donatılmış Ariya konsept modelini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada, konseptin Nissan’ın Dubai’deki İleri Ürün Planlama ekibi ile Barselona’daki Powertrain Planlama ekibinde görev yapan mühendisler tarafından geliştirildiği belirtildi.

Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürüyor

Konsept araçta; kaput, tavan ve bagaj kapağına entegre edilen toplam 3,8 metrekarelik yüksek verimli fotovoltaik güneş panelleri bulunuyor. Polimer ve cam bazlı bu paneller, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek aracın enerji kullanımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Gelişmiş bir yönetim sistemiyle kontrol edilen güneş enerjisi altyapısı, harici şarj istasyonlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Uygun koşullarda sistemin günde 23 kilometreye kadar ek menzil sağlayabildiği, 80 kilometrelik bir sürüşte ise yaklaşık 0,5 kWh temiz enerji üretebildiği ifade ediliyor.

"Daha az şarj bağımlılığı hedefliyoruz"

Konseptle ilgili değerlendirmede bulunan Nissan AMIEO ePowertrain & İçten Yanmalı Motor Powertrain (ICE) Teknoloji Araştırma ve İleri Mühendislik Başkan Yardımcısı ve Baş Powertrain Mühendisi Shunsuke Shigemoto, şunları söyledi:

"Güneş enerjisiyle çalışan Ariya konsepti, Nissan’ın inovasyon ve sürdürülebilirliğin el ele ilerlemesi gerektiği inancını somutlaştırıyor. Araçların kendi yenilenebilir enerjilerini nasıl üretebileceklerini araştırarak, müşterilerimiz için daha fazla özgürlük, daha az şarj bağımlılığı ve daha temiz bir gelecek gibi yeni fırsatların kapısını açıyoruz. Bu konsept sadece teknik bir dönüm noktası değil, Nissan’ın elektrikli mobilitenin bir sonraki aşamasını nasıl yöneteceğine dair bir vizyon."