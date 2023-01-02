Otomobille birlikte teknoloji de ihraç edeceğiz

Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu ile keyifli bir yılbaşı yemeğinde bir araya gelip 2022 değerlendirmesini, 2023 beklentilerini aldık. Öncelikle kendisi de sıkı bir denizci olan Doğu’nun iki şirkette bir ahenk yakalamaya yönelik önemli adımlar attığını öğreniyorum. Yani kaptan rotayı belirlemiş. Yükselmek, yenilik, işbirliklerini artırmak.

Renault Group CEO’su Luca De Meo ile çok sıkı ilişkileri bulunan ve uzun süre birlikte çalışan Doğu ince eleyip sık dokuyor. Burada güzel bir örnek de verdi, “Son dönemde Renault Grubu’nun en çok yorulan, çalışan ekibi tasarımcılar, çünkü De Meo tasarımın her aşamasında orada, ekibi oldukça terletiyor” derken patronun sadece raporlarla ilgilenmediğini, sahada da olduğunu söylüyor Doğu. Buradan kendisinin de benzer noktada olduğunu anlıyorum. Doğu, şubat-mart aylarının kendileri açısından önemli olduğunu çünkü model yelpazelerini, tüm üretimlerini açıklayacaklarını söyledi. Türkiye’de SUV’ların yükseldiğini fakat hala sedanlar açısından önemli bir pazar olduğunu da dile getirdi. Yani Renault Türkiye’ye uygun bir modelle yine karşımızda olacak 2023’te. Öte yandan grup üretimlerinin %80’ini ihraç etmeye devam ediyor. Fabrikanın kapasitesi şu anda 390 bin civarlarında. 30-40 bin adet Mitsubishi Colt da yine grubun çatısı altında Türkiye’de üretilecek ve önemli bir ihracat olarak kayda geçecek. Yeni yılda da üretimlerin benzer seviyelerde kalacağına dikkat çeken Doğu, otomobil fiyatlarının artmaya devam edeceğini söyledi. Elektrikli otomobiller ile ilgili fikirlerini sorduğum Doğu, “Elektrikli otomobiller şimdilik şehirlere hapisler. Menzillerin daha uzaması, şarj alternatiflerinin artması zaman alacak. O yüzden konvansiyonel motorlar, hibritler, şarj edilebilir hibritler ve elektrikliler olmak üzere çok farklı segmentlerde üretim yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğu’nun dikkat çektiği bir diğer nokta da Renault Grubu’nun yaşadığı teknoloji dönüşümü. Grubun yakın dönemdeki gelirinin %20 ’sini otomotiv dışı markalardan sağlayacağını düşünürken teknoloji üretmenin, data ve veri paylaşımlarının önemini de bir kez daha görmüş oluruz. Yani otomotiv dataları çok daha kıymete binecek.

Kazayı yap, fotoğrafı çek, hasarını öğren

Evet yazarken garip ama otomotiv sektörünün geldiği noktaları görmek açısından önemli. Düşünsenize bundan 10 sene önce kaza yaptığınızdaki durumu: Polis bekle, zabıt tut, trafiği durdur. Hakan Doğu ise burada bir başka perspektiften bahsediyor, İsraili bir yazılım şirketiyle birlikte geliştirdikleri uygulamayla birlikte gelecekte kaza yaptıktan sonra yapılması gereken tek şey aplikasyon üzerinden fotoğraf çekmek, sistem size kazanın olası tamir masraflarını listeleyecek, yani teknoloji o denli hayatımıza katılacak. Siz yine de kaza yapmamaya çalışın çünkü malum kasko fiyatları oldukça yüksek. Hakan Doğu 2023’te özellikle sigorta tarafında bir dönüşüm yaşanacağını da söylüyor. Sürücü reytingleri, kullanım süresi, yıllık kilometreler kasko sigortalarının belirleyicisi olacak, az kullanan az ödeyecek, çok kaza yapan belki bir daha aracını sigortalattıramayacak. Dolayısıyla özellikle şirket araçlarındaki dikkatsiz kullanımların da azalması öngörülebilir.

Mühendis var mekanikçi yok

Otomotiv sektöründeki dönüşümün iş yapış biçimlerine de etki ettiğini söyleyen Hakan Doğu “mekanikçi bulamıyoruz “dedi. Yakın dönemde 300 mühendisi işe alacaklarını ve toplamda Ar-Ge’de çalışan 600 mühendise çıkacaklarını ifade eden Doğu, özellikle servis dönüşümlerinde geride kalanlarının işinin zor olacağını da vurguladı. Son olarak Renault ve Dacia’nın Türkiye’deki yükselişinin süreceğini, bu yükselişi 2023 yılındaki modellerle de destekleyeceklerini ifade eden Doğu, “Türkiye, Renault Grubu için çok kıymetli. Listede 3-4’üncü sıra arasındayız ve pazarı gerçekten çok ama çok önemsiyoruz” dedi.

Volkan DEMİRKUŞAK