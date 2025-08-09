Otomotiv ihracatı 7 ayda 23,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılının ocak-temmuz döneminde güçlü bir ihracat performansı sergiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 artarak 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara ulaştı. Böylece otomotiv, toplam ihracatın yüzde 15,2’sini oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 5,1 artışla 156 milyar 360 milyon 301 bin dolar olurken, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya’ya

Ocak-temmuz döneminde otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 3,8 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 2,7 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar dolarla İspanya ve 1,9 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında en büyük artış da 1 milyar 26 milyon dolarla Almanya’da görüldü. Bu ülkeyi 555 milyon dolarla İspanya, 465,2 milyon dolarla Slovenya, 331,4 milyon dolarla Fransa ve 265,7 milyon dolarla Romanya izledi. Slovenya’ya 1,3 milyar dolar, Romanya’ya ise 879 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kocaeli lider

İller bazında bakıldığında, en fazla otomotiv ihracatı 7,4 milyar dolarla Kocaeli’den gerçekleştirildi. Bursa 5,1 milyar dolarlık ihracatla ikinci, İstanbul ise 5 milyar 70 milyon dolarlık satışla üçüncü sırada yer aldı. Sakarya’dan 2,6 milyar dolar, Ankara’dan ise 942,9 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Uzmanlar, küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen otomotiv ihracatındaki bu artışın, Türkiye’nin üretim kapasitesi ve rekabet gücünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguluyor.