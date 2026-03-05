Otomotiv ihracatı şubatta yüzde 19 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektör, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16,8 payla lider konumunu korudu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin tarihindeki en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştığını belirterek, tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşandığını söyledi. Çelik, “Bu tablo Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin güçlü bir göstergesi. Jeopolitik risklerin ortasında olmamıza rağmen yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle istikrarlı büyümeye odaklandık” dedi.

Tedarik endüstrisi 1,3 milyar doları aştı

Şubat ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 artarak 1 milyar 345 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 9 artışla 1 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 36 artışla 654 milyon dolar oldu.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 55 artarak 327 milyon dolara çıkarken, çekiciler ihracatı da yüzde 48 artışla 172 milyon dolara yükseldi.

Almanya ilk sırada yer aldı

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan pazar 544 milyon dolarla Almanya oldu. Fransa’ya ihracat yüzde 45 artışla 459 milyon dolara, İtalya’ya ihracat ise yüzde 31 artışla 338 milyon dolara ulaştı.

Şubat ayında Slovenya’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 43, Polonya’ya yüzde 20, Çekya’ya yüzde 38 ve Hollanda’ya yüzde 31 ihracat artışı kaydedilirken, Mısır’a yapılan ihracat yüzde 21 geriledi.

AB pazarı ihracatta başı çekti

Otomotiv ihracatında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine satışlar yüzde 25 artarak 2 milyar 686 milyon dolar oldu. Toplam ihracatın yüzde 76’sını oluşturan AB ülkelerini yüzde 10,5 payla diğer Avrupa ülkeleri izledi. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatta ise yüzde 67 artış yaşandı.