Otomotiv ithalatına teminat şartı getirildi

Otomotiv sektöründeki ithalatçılar ve bayisi konumundaki mükelleflere teminat zorunluluğu getirildi. Buna göre otomotiv ithalatı için 66 milyon lira teminat şart. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile belirli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.

Ayrıca ithalatçıların, asgari 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, belge için başvuru tarihinden önce en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve asgari beş işçi veya personel çalıştırmaları gerekecek. İthalatçıların, haklarında son 5 yıl içinde sahte belge kullanıldığına dair yasal işlem ya da usulsüz ithalat tespiti varsa bu belgeyi alabilecek. Otomotiv ithalatçısının belge talep tarihi itibarıyla vergi borcu bulunmaması kriterini taşımaları gerekecek. Tebliğ, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.