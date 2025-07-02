Otomotiv pazarı haziranda yıllık yüzde 11,1 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayı özelinde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adede ulaştı.

10 yıllık haziran ayı ortalamasına göre değerlendirildiğinde ise toplam pazar yüzde 46,6 oranında büyüme kaydetti. Otomobil pazarı 10 yıllık ortalamanın yüzde 45,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 52 üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayını kapsayan Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 5,1 artışla 607 bin 379 adede yükseldi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 5,4 artarak 488 bin 3 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,8 büyüyerek 119 bin 376 adede ulaştı.