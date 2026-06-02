Otomotiv pazarı mayıs ayında frenledi: Satışlar çift haneli geriledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 küçülerek 83 bin 442 adede indi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,13 azalarak 18 bin 56 adet seviyesinde kaldı.

5 yıllık ortalamanın altında kaldı

Mayıs ayı verileri, son 5 yılın aynı dönem ortalamasının da gerisinde kaldı. Toplam pazar, 5 yıllık mayıs ortalamasına göre yüzde 5,1 daraldı.

Otomobil satışları 5 yıllık ortalamanın yüzde 6 altında gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 gerileme gösterdi.

Buna karşın pazar, 10 yıllık mayıs ayı ortalamalarının üzerinde seyretti. Toplam satışlar 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 10,3 artış gösterirken, otomobil satışları yüzde 9,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,8 yükseldi.

İlk 5 ayda da düşüş görüldü

2026 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 azalarak 453 bin 138 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1,94 artışla 96 bin 882 adet olarak kayıtlara geçti.