Otomotiv pazarında mayısta sert fren

Otomobil ve hafif ticari araç sektörü mayıs ayın­da sert bir daralma döne­mine girdi. Otomotiv Distribütör­leri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın ay­nı ayına göre yüzde 22,55 küçül­dü. Toplam satışlar ise 83 bin 442 adet seviyesinde kaldı.

Otomo­bil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,13 daralarak 18 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayında 107 bin 730 adet araç sa­tılırken, bu yıl aynı ayda yaklaşık 24 bin adetlik satış kaybı yaşandı. Mayıs ayında yaşanan sert kaybın arkasında resmi tatiller yer aldı­ğını konuşulurken, uzun bayram tatili de etkisini gösterdi.

Yüksek faiz hâlâ pazarın potansiyelini etkiliyor

Fakat satış verileri incelendi­ğinde daralmanın yalnızca ça­lışma günü kaybıyla ilgili olma­dığını da gösterdi. Çünkü birçok marka ve bayi bayram süresin­ce kampanyalarını sürdürdü. Showroomlar tamamen kapan­madı. Buna rağmen satışlar geçen yılın oldukça gerisinde kaldı. Ya­ni bayiler açıktı ama müşteri gel­medi. Bu süreçte tüketici satın al­ma kararını erteledi. Bunda yük­sek faizler de etkili oldu.

ODMD verilerinin ilk 4 ayına bakıldığında aslında tablo olduk­ça ilginç. Ocak ayında pazar 75 bin adetle büyüdü. Mart ayında 102 bin adet, nisanda da 104 bin ade­de rağmen daralma kaydedilmişti. Özellikle nisan performansı düşen pazara rağmen güçlü görünümünü korudu. Mayısta aynı potansiyel gerçekleşmedi.

Mayıs ayında ya­şanan sert daralmanın arkasında; yüksek kredi faizleri, taşıt finans­manına erişim zorlukları, mev­duat faizlerinin hâlâ devam eden cazibesi, ikinci el fiyatlarının du­rağan seyretmesi, otomobilin ya­tırım aracı özelliğini kaybetmesi gibi nedenler hâlâ geçerliliğini ko­ruyor. Bu nedenle birçok tüketici satın alma kararını tamamen ip­tal etmiyor ama ertelemeyi de bir avantaj olarak görüyor.

İlk 5 ayda ticari büyümeye devam etti

Mayıs ayındaki sert gerileme ilk 5 aydaki ortalamayı da oldukça aşağı çekti. Ocak-Mayıs 2026 dö­neminde toplam pazar yüzde 7,4 daralarak 453 bin 138 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,6 düşüşle 356 bin 256 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç sa­tışları yüzde 1,9 artışla 96 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Pazar daha sürdürülebilir seviyeye geldi

Yeni yıla daha temkinli bir görünümle başladıklarını ifade eden ODMD Başkanı Hakan Tiftik, “Geçtiğimiz iki yılda gördüğümüz rekor hacimlerin ardından pazarın daha sürdürülebilir bir seviyeye doğru dengelendiğini görüyoruz. Finansmana erişim, kredi maliyetleri ve tüketici güveni yılın geri kalanında da pazarın seyrini belirleyen temel unsurlar olacak.

Mevcut göstergeler ışığında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının yılı yaklaşık 1 milyon 290 bin adet seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz. Yılın ilk beş ayında toplam otomobil pazarı daralmasına rağmen elektrikli otomobil satışları yüzde 10,5 artışla 66 bin adedin üzerine çıktı ve pazar payı yüzde 18,6’ya yükseldi. Hibrit otomobillerin payının yüzde 33,4’e ulaşması da tüketicinin yeni teknolojilere ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor” dedi.

SUV araç oranı rekor seviyeye çıktı

Pazar küçülürken SUV araçlara talep büyüdü. Mayıs ayında satılan her 100 otomobilin 68’i SUV oldu. SUV modellerin payı geçen yıl yüzde 65,2 seviyesindeyken bu yıl yüzde 68,2’ye yükseldi. SUV satışları 44 bin 622 adet olarak gerçekleşti. Sedan modeller yüzde 18,9 payda kalırken, hatchback modellerin payı yüzde 12,5 oldu. Mayıs verileri yüksek gelir grubunda da küçülme kaydedildiğini gösterdi.

D segment araç satışları yüzde 42,5 düştü. E segment satışları yüzde 37,4 geriledi. F segment satışları yüzde 46,8 daraldı. Son yılların yükselen yıldızı olan elektrikli otomobiller de mayıs ayında sert kayıp yaşayanlardan. Geçen yıl mayıs ayında 16 bin 992 adet elektrikli otomobil satılırken bu yıl rakam 11 bin 461 adede geriledi. Düşüş yüzde 32,6 olurken, daralma toplam pazardaki küçülmenin üzerine çıktı. Fakat yılın ilk 5 ayına bakıldığında elektrikli araçların toplam pazardaki payı yükseldi. 2025’in ilk beş ayında yüzde 15,2 olan elektrikli payı bu yıl yüzde 18,6 seviyesine çıktı.

Plug-in hibrit daralmasında regülasyon hikâyesi

Türkiye’de gerçekleşen regülasyon değişiklikleriyle birlikte şarj edilebilir hibrit araçlara olan talep geriledi. Çünkü bu modellerin vergi avantajı neredeyse yok oldu. Böylece yüksek fiyat etiketleriyle birlikte talep görmeyen modeller hâline gelince pazar yine lüks plug-in hibrit araçlara kaldı. Geçen yıl mayısta 4 bin 962 adet olan plug-in hibrit satışları bu yıl sadece 274 adede kaldı.

Yılın ilk 5 ayında en dikkat çekici büyüme hibrit otomobillerde yaşandı. Hibrit araç satışları yüzde 4,4 artışla 119 bin adede ulaşırken pazar payı yüzde 33,4’e yükseldi. Mild hibrit modellerde ise büyüme yüzde 38,6 oldu. Benzinli araçların payı yüzde 41,6’ya gerilerken dizelin payı yüzde 5,8’e kadar düştü.