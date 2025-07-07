Otomotiv sektörü en yüksek haziran ayı ihracatına ulaştı
Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat oldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu yıl ocak-haziran döneminde de otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolar (19 milyar 987 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Haziran ayında ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu. Binek dtomobiller ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon dolara ulaşırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 66 artışla 293 milyon dolar oldu. Çekiciler ürün grubu ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara ulaştı.
Haziran ayında ülke bazında en fazla ihracat 556 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’ya olan ihracat yüzde 74 artarken, Fransa’ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara ulaştı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştık. Ticari araçlarda üretilen yeni modellerin ihracat artışına önemli katkısı var” dedi.