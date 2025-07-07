Otomotiv sektörü en yüksek haziran ayı ihracatına ulaştı

Ulu­dağ Otomotiv Endüstrisi İh­racatçıları Birliği (OİB) veri­lerine göre, bu yıl ocak-hazi­ran döneminde de otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüz­de 13 artarak yaklaşık 20 mil­yar dolar (19 milyar 987 mil­yon dolar) seviyesine ulaştı. Haziran ayında ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ih­racatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu. Binek dtomobiller ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon do­lara ulaşırken, eşya taşıma­ya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, otobüs-mini­büs-midibüs ihracatı yüzde 66 artışla 293 milyon dolar oldu. Çekiciler ürün grubu ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 ar­tarak 180 milyon dolara ulaştı.

Haziran ayında ülke bazında en fazla ihracat 556 milyon do­larla Almanya’ya yapıldı. Al­manya’ya olan ihracat yüzde 74 artarken, Fransa’ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara ulaştı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çe­lik, “Otomotiv endüstrisi ola­rak bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştık. Ticari araçlarda üreti­len yeni modellerin ihracat ar­tışına önemli katkısı var” dedi.