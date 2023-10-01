Otomotiv sektörü piyasada yavaşlama bekliyor

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının gelişimine, mevcut durumuna ve markanın hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hyundai grubunun elektrikli araç üretim hedefini 2030 yılına kadar 3,5 milyon adet olarak belirlediğini aktaran Berkel, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmayı planladıklarını söyledi.

Berkel, şöyle devam etti: "Aslında bakıldığı zaman, marka olarak toplam satılan ürün içinde elektrikli araçlar iyi bir paya sahip ve bu her geçen gün de artacak. Elektrikli otomobil portföyümüz şu an için yüzde 30 civarında ve hibrit modellerimizle bu oran yüzde 40'lara çıkıyor. Markamızın global hedefine paralel olarak biz de Türkiye'de elektrikli araç satışında öncü markalardan biri olmak istiyoruz."

'B ve C segmentinde bulunurluk yeteri seviyede değil'

Berkel, otomotiv sektörünün 2023'te tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını belirten Berkel, şöyle devam etti:

"Rekor üstüne rekor kırılan bir yıl geçiriyoruz. Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı ve hatta ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. İlk yarıda gerçekleşen bu talebe karşılık son günlerde yaşanan kredilere erişimdeki zorluk ve aynı zamanda döviz bazlı fiyatların artması, tüketicileri daha erişilebilir araçlara yöneltti. Bu noktada üst segment araçlarda bulunurluk daha kolayken, B ve C segmentindeki araçlara olan talebin yüksek olduğunu ve araç bulunurluğunun halen yeterli seviyelerde olmadığını söyleyebiliriz."

Bu yıl rekor, gelecek yıl daralma

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin yıl sonu tahminini paylaşan Berkel, şunları kaydetti: "Otomotiv sektörünün ilk 8 aylık satış adetlerine baktığımızda 2023 yılında yeni bir rekorun kırılacağını görüyoruz. Kalan aylarda piyasalarda önemli bir değişiklik olmazsa 1 milyonun üzerinde araç satılacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi etkileyen en önemli faktörlerin başında şüphesiz tüketicilerin krediye ulaşmaları ve piyasaların genel gidişatı geliyor. Özellikle kurlarda yaşanan beklenmedik artışlar, birçok sektörde olduğu gibi araç fiyatlarının da artmasına sebep oluyor. Bu gibi yaşanan beklenmedik değişiklikler, pazarın seyrini ve hedeflerimizi önemli şekilde etkiliyor."

Berkel, parasal sıkılaşma ve taşıt kredi faiz oranları nedeniyle gelecek yılın başından itibaren piyasada bir yavaşlama beklediklerini ve 2024'te pazarın 750-800 bin civarında kapanabileceğini dile getirdi.