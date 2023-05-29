Otomotiv sektörü rotasını Arjantin ve Şili’ye çevirdi

Otomotiv sektörü, uzak pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda sektörel ticaret heyetleriyle önemli iş birliklerinin kapılarını araladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla organize edilen “Arjantin-Şili Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiği görüşmelerle sektörde pastanın büyümesine katkı sunacak adımlar attı.

‘İhracatı düzenli olarak artırmayı planlıyoruz’

Arjantinli ve Şilili ithalatçı-toptancı firmalara ve tesislere ziyaretler gerçekleştiren heyet, ikili görüşmeler neticesinde önemli iş birliklerinin de kapılarını aralandı. Etkinliği değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin Arjantin’in otomotiv ithalatında 18.sırada bulunduğunu belirtti. Otomotiv sektörünün 2021 yılında Arjantin’e yaptığı ihracatın yüzde 74 artışla 34 milyon doları aştığını söyleyen Çelik, “Geçen yıl ise yüzde 13,2’lik artışla 38,5 milyon dolar ihracat yaptık. Arjantin’in otomotiv ithalatında Brezilya’nın payı 50 civarında. Brezilya’nın yanı sıra Çin, Tayland, Japonya, Meksika ve Almanya da Arjantin’in ithalatında önemli yer alıyor. Biz de bu ülkeye olan ihracatımızı düzenli olarak artırmayı planlıyoruz” dedi.

‘İstikrarlı büyümeyi hedefliyoruz’

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Şili’nin Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer aldığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: “Yaklaşık 110 milyar dolar ithalatı bulunan Şili’nin otomotiv ithalatı ise yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Şili’ye olan ihracatımız Arjantin’e olduğu gibi bir artış ivmesi yakaladı. 2021 yılında yüzde 140 artışla 98 milyon dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl da yüzde 9,3 büyümeyle 107,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Latin Amerika ülkelerini önemsiyor, buradaki etkinliklerimizi artırmaya, iletişimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz. Son 2 yılda ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyan çabalarımızı istikrarlı hale getirerek bu pazarda düzenli büyümeyi amaçlıyoruz.”