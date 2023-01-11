Otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bilgilere göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını 2021’e kıyasla yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolara ulaştırdı. Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan “yan sanayi”de geçen yıl 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı. 2021’de 11 milyar 802 milyon 646 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2022’de yüzde 10 artışla 12 milyar 983 milyon 442 bin dolara yükseldi.

Böylece, yan sanayide 2021’de kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu. Otomotiv endüstrisinin 2022’deki toplam dış satımının yüzde 41,9’unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya’ya 2022’deki dış satım 2021’e göre yüzde 8,1 artarak 2 milyar 963 milyon 468 bin dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD’ye dış satımda yüzde 22,8 artış sağlandı. 2021’de 728 milyon 234 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan ABD’ye geçen yıl 894 milyon 238 bin dolarlık ürün gönderildi.