Otomotivde büyük dönüşüm! KPMG raporu açıkladı: Şirketlerin yüzde 86'sı yapay zekâya yatırım yapıyor

KPMG'nin 25. "Küresel Otomotiv Yöneticileri" anketine göre, otomotiv sektörü tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 36'sı, önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin iş modelinin, ürünlerinin veya operasyonlarının tamamen değişeceğini belirtiyor. Sektörün bu büyük değişime adapte olmaya çalıştığı, yüzde 68'inin tedarik zincirlerini yeniden yapılandırdığı ve yüzde 77'sinin de stratejik ortaklıkları ve ittifakları iş büyümesi için kritik gördüğü raporda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Ankete göre, otomotiv liderleri diğer sektör temsilcilerine kıyasla müşteri memnuniyetini uzun vadeli kârlılık için 5 kat daha önemli görüyor.

Şirketlerin yüzde 86'sı, yapay zekaya yatırım yapıyor

Raporda, otomotiv firmalarının teknolojik yatırımlara büyük önem verdiği görülüyor. Şirketlerin yüzde 86'sı, yapay zeka ve yeni teknolojilere ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan beklenenler arasında verimlilik artışı, tedarik zinciri optimizasyonu, daha iyi müşteri deneyimi ve daha akıllı Ar-Ge çalışmaları bulunuyor. Ancak, teknolojik dönüşümü en büyük tehdit olarak gören yöneticilerin yalnızca yüzde 20'si, bu dönüşüme gerçekten hazır olduğunu ifade ediyor. Bu hazırlık açığı, sektördeki risklerin ana kaynağı olarak gösteriliyor.

"Yol zorlu, fakat fırsatlarla dolu"

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, sektördeki bu yoğun ve eşzamanlı değişime dikkat çekti.

Ölekli, "Otomotiv sektörü sürekli bir dönüşüm içinde. Ancak sektörde daha önce bu kadar yoğun ve aynı anda değişimler yaşanmamıştı. Son on yılda, elektrikli ve yazılım tabanlı araçların yükselişi, araç üretiminin kurallarını tamamen değiştirdi. Tasarımlar değişti, inovasyon hızı arttı, donanım ve yazılım arasındaki sınırlar bulanıklaştı. Bugünün üreticileri artık yalnızca mühendis değil aynı zamanda geliştirici. Tabii dijitalleşme bu tablonun sadece bir kısmı. Maliyet baskıları, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ve hızla değişen müşteri beklentilerinin sektörde sürekli bir baskı oluşturduğunu da gözlemliyoruz. Bu nedenle sektör liderleri artık değişime ayak uydurmakla kalmıyor, bunun yanı sıra değişimi kendi lehlerine de kullanıyor. Evet yol zorlu, fakat liderlik cesaretini gösterenler için fırsatlarla dolu" dedi.

Dönüşümün liderleri için beş adımlı strateji

Rapor, başarılı şirketlerin dönüşüm sürecinde izlemesi gereken beş adımlı bir yol haritası sunuyor: Dönüşüme Öncülük Etmek, Teknolojiyi Yönetmek, Güven Kazanmak, Baskı Altında Yol Almak ve Birlikte Başarmak. Bu adımlar, şirketlerin hem kârlı büyümede lider olmasını, hem dijital yetkinlikleri artırmasını, hem müşteri verilerini etkili kullanmasını, hem de jeopolitik risklere karşı bölgesel dayanıklılık kazanmasını hedefliyor.

1. Dönüşüme öncülük etmek: Günümüzde terazinin dengesi değişti. Doymuş ve dalgalı bir pazarda artık amaç en büyük olmak değil; kârlı büyümede lider olmak. Otomotiv yöneticileri, performansa dair eski tanımları bırakmalı ve bunun yerine uzun vadeli iş başarısına yönelik daha keskin ve stratejik bir yaklaşım benimsemeli. Bir başka değişen unsur ise pazara çıkış hızı. Örneğin Çinli OEM'ler bu alanda öncü; geliştirme süreleri artık 25 ayın altında. Bu sürenin tüm sektör için yeni bir standart olması bekleniyor.

2. Teknolojiyi yönetmek: Günümüzde otomotiv sektöründe teknoloji ve yapay zeka artık fark yaratan değil, vazgeçilmez unsurlar haline geldi. Dijital altyapısını yönetemeyen şirketler rekabette geride kalma riskiyle karşı karşıya. Bugün farklılaşmanın, güvenilirliğin ve yüksek performansın temeli dijital yetkinlikler. Ancak kültürel uyum ve güçlü bir yönetişim olmadığı sürece, teknoloji rekabet avantajı olmaktan çıkıp yük haline gelebilir. Bu, yalnızca daha iyi araç üretmekten ibaret olmayıp sektörün dijital geleceğini şekillendirecek yetkinlikleri, bakış açılarını ve iş birliklerini şirket kültürüne yerleştirmekle de ilgili bir konu.

3. Güven kazanmak: Marka sadakatinin zayıfladığı ve dijital rakiplerin hızla çoğaldığı bir pazarda, müşteri verileri artık rekabette öne çıkmanın temel şartı olarak görülüyor. Markaların, ekosistemlerin ve elektrikli araç girişimlerinin çoğalmasıyla, yalnızca müşterisini derinlemesine anlayanlar güven kazanacak, sadakat oluşturacak ve sektörde kalıcı olabilecek. Başarı, gerçek zamanlı müşteri verilerini kişiselleştirilmiş deneyimlere, esnek hizmetlere ve yenilikçi ürünlere dönüştürebilme yeteneğine bağlı olacak.

4. Baskı altında yol almak: Jeopolitik ayrışma, ticaret savaşları ve değişen düzenlemelerle birlikte coğrafyanın önemi hiç olmadığı kadar arttı; adeta yeni bir stratejiye dönüştü. Bölgesel dayanıklılığı en iyi şekilde yöneten şirketler, parçalanmış bir dünyada yolunu bulabilecekler. Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri için bu durum, küresel entegrasyona dair uzun yıllardır süregelen kabulleri yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. Eskiden başarılı olan merkezi üretim, tam zamanında lojistik ve küresel tedarik uygulamaları; günümüzde gümrük vergileri, yaptırımlar ve bölgesel sanayi politikalarının gölgesinde her zaman geçerli olmayabilir.

5. Birlikte başarmak: Otomotiv sektörünün geleceğini; ne zaman liderlik edeceğini, ne zaman iş birliği yapacağını bilen ve ağlar üzerinden değer yaratabilen şirketler şekillendirecek. Geleceğin liderleri, sadece inşa eden değil, aynı zamanda tüm süreci ustaca yönetenler olacak. Başarı, tedarik zincirini yönetmeninin yanında ekosistemleri etkili bir şekilde koordine edebilmekle mümkün olacak.