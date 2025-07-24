Otomotivde 'Combi' furyası! Gazeteci Emre Özpeynirci açıkladı: Yeni ÖTV sistemi hafif ticarileri öne çıkardı

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları ve vergilendirmede kullanılan ÖTV matrahları yeniden düzenlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Otomobillerde ÖTV sisteminin baştan aşağı değiştirildiğini ancak hafif ticari araçlara dair vergilendirmede herhangi bir güncelleme yapılmadığını vurgulayan Özpeynirci, "Linçlenmeyeceksem ben size olacakları söyleyeyim" diyerek önemli bir eğilime dikkat çekti.

"Hafif ticarilere yönelim artacak"

Özpeynirci, "Artık tam anlamıyla: Doblo, Courier, Rifter, Combo, Berlingo dönemi…" ifadelerini kullanırken, sabit kalan yüzde 15’lik ÖTV oranı sayesinde combi hafif ticari araçlara büyük yönelme olacağını ifade etti.

Özpeynirci haziran ayında hafif ticari araç satışlarında yüzde 33 oranında bir artışın yaşandığını ve ithalat oranının da yüzde 82’nin üzerine çıktığına dikkat çekerek "Yani eskisi gibi yerli dönemi kalmadı" dedi.

"Combi furyası başlıyor"

Özpeynirci, "Yeni sistem, bazı araçları daha da pahalılaştırırken, ticari görünümlü “vergisel kaçış” modellerine yeni bir dönem açtı. Combi furyası başlıyor… Doblo’ya yer kalmazsa şaşırmayın!" ifadelerini kullandı.

Linçlenmeyeceksem ben size olacakları söyleyeyim;



Yeni ÖTV sistemiyle birlikte hafif ticari araçlara büyük bir yönelme yaşanacak.



Çünkü otomobillerin ÖTV’sinde sil baştan değişiklik yapılırken, sadece hafif ticarilerin ÖTV’si sabit kaldı

(4x4 pick-up’lar hariç).



Artık tam… — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) July 24, 2025

Yeni sistemle neler değişti?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle otomobillerde ÖTV oranları ve matrah dilimleri yeniden belirlendi. Özellikle ithal ve lüks araçlarda ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artarken, yerli binek otomobillerin ÖTV’si 5 ila 10 puan düşürüldü. Kamyon ve kamyonetlerdeki ÖTV oranı ise yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

Elektrikli ve hibrit araçlar da yeni düzenlemeden etkilendi. ÖTV matrahlarında güncellemeye gidilirken, bu araçlardaki vergi oranları da 15’er puan artırıldı. Böylece elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranları yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 seviyelerine çıktı. Hibrit araçlar içinse oranlar yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak belirlendi.