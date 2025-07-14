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Otomotivde kapasite artarken üretim yerinde saydı

Otomotiv sanayi, iç pazara ve üretime bakıldığında iyi bir devirde gidiyor. Fakat asıl sorun kapasite ve yerlilikte. Yerli üretim haziranda yüzde 24’e kadar düştü. Rekor satış ithal araçlarla geldi. Üretimin geçen yıla göre paralel olduğunu ama buna karşın kapasitenin arttığını ifade eden OSD Başkanı Eroldu, “Biz yatırımı namımız yürüsün diye yapmıyoruz” dedi.

Ali Yıldırım ali.yildirim@dunya.com
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Otomotivde kapasite artarken üretim yerinde saydı
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Türk otomotiv sanayi­si hâlâ zorlu bir virajın içinde. İç pazarda yük­sek vergi yükü ve faiz, artan ma­liyetler üretime de yansıyor. Bu­nun yanında Avrupa’daki kötü gidişat ihracatı etkisi altına alır­ken, Çin baskısı da sanayinin çarklarına zarar veriyor.

Oto­motiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 706 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşıldı. İhracat 530 bin adetle 20 milyar dolara ulaştı. İç pazarda tempo iyi fa­kat yerlilik oranı aynı dönemde yüzde 30’un altına düştü. İstan­bul’da yapılan bir basın toplan­tısında verileri değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, ka­pasite kullanımında geçen se­neye göre bir miktar kötüleşme olduğunu, ama buna karşın ka­pasitelerin de arttığını belirtti. Eroldu şöyle devam etti: “Üre­tim ayını ama kötüleşme var. 2024-2025 geçişinde kapasi­te arttı. Yeni yatırımların etkisi oldu. Sanayinin de toplam ka­pasitesi 2 milyondan 2 milyon 200 binli rakamlara geldi. Yap­tığımız yatırımların karşılığını almak için bizim üretimimizin daha fazla olması gerekirdi. So­nuçta yatırımı namımız yürü­sün diye yapmıyoruz.”

2025’te yatırım 1.1 milyar doları aşar

Son dönemde birçok üyenin yatırım kararı açıkladığını ha­tırlatan Cengiz Eroldu, 2024’te 1.1 milyar dolarlık yatırım har­camasının olduğunu belirtti. 2025’te bunun bir miktar daha yukarı çıkacağını anlatan Erol­du, “Ford Otosan’ın yatırımı var burada 2024’te. Dolayısıyla OYAK Renault’nun yatırımla­rının bir kısmı var bu 2024’ün içinde. Şimdi 2025’e geldiğimiz zaman Hyundai elektrikli yatı­rımını açıkladı. Tofaş ve Ford devam ediyor. Bu yatırımların da bizim karşılığını almamız lazım. Sonuçta buraları büyüt­mek için yapıyoruz. Daha reka­betçi olmak, kapasite kullanımı daha iyileştirmek için yapıyo­ruz” dedi. BYD yatırımıyla ilgili de konuşan Eroldu şunları söy­ledi: “Bir yıl kadar önce, temmuz ayında yanılmıyorsam BYD ya­tırımı açıklandı. Geçen sene temmuz, bu sene temmuz biz Manisa’ya baktığımız zaman da Manisa’da herhangi bir faaliyet yok şu anda. Tabi ona kendileri­nin cevap vermeleri lazım.”

Otomotiv sektörünün ardı ar­dına yatırım açıkladığını ve şu anda geçiş aşamasında olduk­larını da hatırlatan Cengiz Erol­du, “Türkiye’nin dünya otomo­tivindeki pozisyonunu güçlen­dirmek ve sanayimizi korumak için yapıyoruz. Şu an geçiş aşa­masında olduğumuz için mey­velerini tam anlamıyla topla­yamadık. Ama seneye bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kul­landı.

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İhracat geçen yıla göre iyi 2017’nin gerisinde

İhracatın geçen yıla göre iyi olduğuna değinen Cengiz Erol­du, yüzde 7,5’lik artışın sevin­dirici olduğunu söyledi. 530 bin 322 adet ihracat gerçekleştir­diklerini bildiren Eroldu, “Bu da aslında baktığımız zaman ge­çen seneye göre iyi olmakla be­raber biz, 2017 yılında 714 bin­lik bir ihracat yapmıştık, onun oldukça uzağındayız. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün as­lında daha iyi rakamlar vermesi lazım. Tutar olarak ise 20 mil­yarlık dolarlık bir rakama gel­dik. Bu en yüksek ilk 6 aylık ih­racat rakamı” dedi. Artık hibrit ve elektrikli araçların ihracatta yer almaya başladığına değinen Eroldu, “Burada asıl indikatö­rün aslında adet olması lazım. Adetlerde de yine de az evvel söylediğim gibi geçen sene göre iyiyiz ama daha iyi olmamız ge­rekirdi. Pazarda aslında son 10 yılın en büyük ilk 6 ay oldu 629 binlik adetle. Bu açıdan da iyi bir performans var tabii ki pazar­da” yorumunu yaptı.

Kaynak: HABER MERKEZİ