Otomotivde kapasite artarken üretim yerinde saydı
Otomotiv sanayi, iç pazara ve üretime bakıldığında iyi bir devirde gidiyor. Fakat asıl sorun kapasite ve yerlilikte. Yerli üretim haziranda yüzde 24’e kadar düştü. Rekor satış ithal araçlarla geldi. Üretimin geçen yıla göre paralel olduğunu ama buna karşın kapasitenin arttığını ifade eden OSD Başkanı Eroldu, “Biz yatırımı namımız yürüsün diye yapmıyoruz” dedi.
Türk otomotiv sanayisi hâlâ zorlu bir virajın içinde. İç pazarda yüksek vergi yükü ve faiz, artan maliyetler üretime de yansıyor. Bunun yanında Avrupa’daki kötü gidişat ihracatı etkisi altına alırken, Çin baskısı da sanayinin çarklarına zarar veriyor.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 706 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşıldı. İhracat 530 bin adetle 20 milyar dolara ulaştı. İç pazarda tempo iyi fakat yerlilik oranı aynı dönemde yüzde 30’un altına düştü. İstanbul’da yapılan bir basın toplantısında verileri değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, kapasite kullanımında geçen seneye göre bir miktar kötüleşme olduğunu, ama buna karşın kapasitelerin de arttığını belirtti. Eroldu şöyle devam etti: “Üretim ayını ama kötüleşme var. 2024-2025 geçişinde kapasite arttı. Yeni yatırımların etkisi oldu. Sanayinin de toplam kapasitesi 2 milyondan 2 milyon 200 binli rakamlara geldi. Yaptığımız yatırımların karşılığını almak için bizim üretimimizin daha fazla olması gerekirdi. Sonuçta yatırımı namımız yürüsün diye yapmıyoruz.”
2025’te yatırım 1.1 milyar doları aşar
Son dönemde birçok üyenin yatırım kararı açıkladığını hatırlatan Cengiz Eroldu, 2024’te 1.1 milyar dolarlık yatırım harcamasının olduğunu belirtti. 2025’te bunun bir miktar daha yukarı çıkacağını anlatan Eroldu, “Ford Otosan’ın yatırımı var burada 2024’te. Dolayısıyla OYAK Renault’nun yatırımlarının bir kısmı var bu 2024’ün içinde. Şimdi 2025’e geldiğimiz zaman Hyundai elektrikli yatırımını açıkladı. Tofaş ve Ford devam ediyor. Bu yatırımların da bizim karşılığını almamız lazım. Sonuçta buraları büyütmek için yapıyoruz. Daha rekabetçi olmak, kapasite kullanımı daha iyileştirmek için yapıyoruz” dedi. BYD yatırımıyla ilgili de konuşan Eroldu şunları söyledi: “Bir yıl kadar önce, temmuz ayında yanılmıyorsam BYD yatırımı açıklandı. Geçen sene temmuz, bu sene temmuz biz Manisa’ya baktığımız zaman da Manisa’da herhangi bir faaliyet yok şu anda. Tabi ona kendilerinin cevap vermeleri lazım.”
Otomotiv sektörünün ardı ardına yatırım açıkladığını ve şu anda geçiş aşamasında olduklarını da hatırlatan Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin dünya otomotivindeki pozisyonunu güçlendirmek ve sanayimizi korumak için yapıyoruz. Şu an geçiş aşamasında olduğumuz için meyvelerini tam anlamıyla toplayamadık. Ama seneye bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İhracat geçen yıla göre iyi 2017’nin gerisinde
İhracatın geçen yıla göre iyi olduğuna değinen Cengiz Eroldu, yüzde 7,5’lik artışın sevindirici olduğunu söyledi. 530 bin 322 adet ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Eroldu, “Bu da aslında baktığımız zaman geçen seneye göre iyi olmakla beraber biz, 2017 yılında 714 binlik bir ihracat yapmıştık, onun oldukça uzağındayız. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün aslında daha iyi rakamlar vermesi lazım. Tutar olarak ise 20 milyarlık dolarlık bir rakama geldik. Bu en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı” dedi. Artık hibrit ve elektrikli araçların ihracatta yer almaya başladığına değinen Eroldu, “Burada asıl indikatörün aslında adet olması lazım. Adetlerde de yine de az evvel söylediğim gibi geçen sene göre iyiyiz ama daha iyi olmamız gerekirdi. Pazarda aslında son 10 yılın en büyük ilk 6 ay oldu 629 binlik adetle. Bu açıdan da iyi bir performans var tabii ki pazarda” yorumunu yaptı.