Otomotivde kapasite artarken üretim yerinde saydı

Türk otomotiv sanayi­si hâlâ zorlu bir virajın içinde. İç pazarda yük­sek vergi yükü ve faiz, artan ma­liyetler üretime de yansıyor. Bu­nun yanında Avrupa’daki kötü gidişat ihracatı etkisi altına alır­ken, Çin baskısı da sanayinin çarklarına zarar veriyor.

Oto­motiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 706 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşıldı. İhracat 530 bin adetle 20 milyar dolara ulaştı. İç pazarda tempo iyi fa­kat yerlilik oranı aynı dönemde yüzde 30’un altına düştü. İstan­bul’da yapılan bir basın toplan­tısında verileri değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, ka­pasite kullanımında geçen se­neye göre bir miktar kötüleşme olduğunu, ama buna karşın ka­pasitelerin de arttığını belirtti. Eroldu şöyle devam etti: “Üre­tim ayını ama kötüleşme var. 2024-2025 geçişinde kapasi­te arttı. Yeni yatırımların etkisi oldu. Sanayinin de toplam ka­pasitesi 2 milyondan 2 milyon 200 binli rakamlara geldi. Yap­tığımız yatırımların karşılığını almak için bizim üretimimizin daha fazla olması gerekirdi. So­nuçta yatırımı namımız yürü­sün diye yapmıyoruz.”

2025’te yatırım 1.1 milyar doları aşar

Son dönemde birçok üyenin yatırım kararı açıkladığını ha­tırlatan Cengiz Eroldu, 2024’te 1.1 milyar dolarlık yatırım har­camasının olduğunu belirtti. 2025’te bunun bir miktar daha yukarı çıkacağını anlatan Erol­du, “Ford Otosan’ın yatırımı var burada 2024’te. Dolayısıyla OYAK Renault’nun yatırımla­rının bir kısmı var bu 2024’ün içinde. Şimdi 2025’e geldiğimiz zaman Hyundai elektrikli yatı­rımını açıkladı. Tofaş ve Ford devam ediyor. Bu yatırımların da bizim karşılığını almamız lazım. Sonuçta buraları büyüt­mek için yapıyoruz. Daha reka­betçi olmak, kapasite kullanımı daha iyileştirmek için yapıyo­ruz” dedi. BYD yatırımıyla ilgili de konuşan Eroldu şunları söy­ledi: “Bir yıl kadar önce, temmuz ayında yanılmıyorsam BYD ya­tırımı açıklandı. Geçen sene temmuz, bu sene temmuz biz Manisa’ya baktığımız zaman da Manisa’da herhangi bir faaliyet yok şu anda. Tabi ona kendileri­nin cevap vermeleri lazım.”

Otomotiv sektörünün ardı ar­dına yatırım açıkladığını ve şu anda geçiş aşamasında olduk­larını da hatırlatan Cengiz Erol­du, “Türkiye’nin dünya otomo­tivindeki pozisyonunu güçlen­dirmek ve sanayimizi korumak için yapıyoruz. Şu an geçiş aşa­masında olduğumuz için mey­velerini tam anlamıyla topla­yamadık. Ama seneye bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kul­landı.

İhracat geçen yıla göre iyi 2017’nin gerisinde

İhracatın geçen yıla göre iyi olduğuna değinen Cengiz Erol­du, yüzde 7,5’lik artışın sevin­dirici olduğunu söyledi. 530 bin 322 adet ihracat gerçekleştir­diklerini bildiren Eroldu, “Bu da aslında baktığımız zaman ge­çen seneye göre iyi olmakla be­raber biz, 2017 yılında 714 bin­lik bir ihracat yapmıştık, onun oldukça uzağındayız. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün as­lında daha iyi rakamlar vermesi lazım. Tutar olarak ise 20 mil­yarlık dolarlık bir rakama gel­dik. Bu en yüksek ilk 6 aylık ih­racat rakamı” dedi. Artık hibrit ve elektrikli araçların ihracatta yer almaya başladığına değinen Eroldu, “Burada asıl indikatö­rün aslında adet olması lazım. Adetlerde de yine de az evvel söylediğim gibi geçen sene göre iyiyiz ama daha iyi olmamız ge­rekirdi. Pazarda aslında son 10 yılın en büyük ilk 6 ay oldu 629 binlik adetle. Bu açıdan da iyi bir performans var tabii ki pazar­da” yorumunu yaptı.