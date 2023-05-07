Otomotivde Nisan ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

Nisanda bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalışla 2,7 milyar dolar ihracat yapan otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Otomotiv, yılın ilk dört ayında ise yüzde 11 artışla 11 milyar 311 milyon dolar ihracata imza attı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv endüstrisi olarak bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 11 artışla 11, 3 milyar dolar ihracata imza attık. Nisan ayında Binek otomobiller ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatında çift haneli artış kaydettik. En büyük pazarımız Almanya’ya ihracatımızda düşüş olsa da, Fransa’ya yüzde 31, İtalya’ya yüzde 19 gibi önemli oranda artış kaydettik” dedi.

Tedarik endüstrisinde ihracat %6 azaldı

Nisan ayında en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisinde ihracat %6 azalarak 1 milyar 80 milyon dolar olurken, Binek otomobiller ihracatı %10 artarak 886 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %26 azalarak 342 milyon USD, Çekiciler ihracatı %0,4 azalarak 180 milyon USD ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da %75 artarak 174 milyon USD olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %6 oranında azalış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya %0,2, Fransa’ya %10, Rusya’ya %144 artış, Birleşik Devletler’e ise %34 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya %65, İtalya’ya %75, Almanya’ya %11, İsrail’e %14, Slovenya’ya %29 ihracat artışı, İspanya’ya %4, Birleşik Krallık’a %29, Polonya’ya %23 ihracat düşüşü oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Slovenya’ya ihracatta %34, İtalya’ya%23, İspanya’ya %8 düşüş görülürken, Birleşik Krallık’a %19, Fransa’ya %3, Belçika’ya %8 artış kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa ve Almanya’ya ihracat artışı, yine Çekiciler ürün grubunda da Fransa ve İspanya’ya ihracat artışı oldu.

Almanya’ya 351 milyon USD’lik ihracat yapıldı

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya 351 milyon USD’lik ihracat yapıldı. En büyük pazarlardan Fransa’ya ise %31 artışla 332 milyon USD’lik ihracat oldu. İtalya’ya da %19 artışla 251 milyon USD ihracat kaydedildi. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a %6, Polonya’ya %15, Amerika Birleşik Devletleri’ne %63 ihracat düşüşü, İspanya’ya %7, Slovenya’ya %2, Belçika’ya ise %13 ihracat artışı yaşandı.

AB ülkelerine 1 milyar 877 milyon dolar ihracat yapıldı

Nisanda ülke grubu bazında ihracattan %70 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine %5 artışla 1 milyar 877 milyon USD ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri %11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Bu ülke grubuna yönelik ihracat %5 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat ise %50 arttı.