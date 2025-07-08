Otomotivde toparlanma sinyali: Çin’de satışlar yükselişte

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) tarafından açıklanan güncel veriler, dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Çin’de binek otomobil perakende satışlarının Haziran ayında yıllık yüzde 18 arttığını ortaya koydu. Aylık bazda ise satışlar yüzde 7,6 oranında yükseldi.

2024 yılındaki durgunluğun ardından gelen bu veriler, Çin otomotiv sektöründe toparlanmanın güçlendiğine işaret ediyor. Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran 2025 döneminde, perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla pozitif bir tablo çizdi.

Yeni enerji araçları yine önde

Pazarın dinamosu konumundaki Yeni Enerji Araçları (NEV) segmenti, büyümesini sürdürdü. Haziran ayında NEV satışları yıllık bazda yüzde 30 artarken, 6 aylık dönemdeki toplam artış oranı yüzde 33 olarak kaydedildi. Elektrikli ve plug-in hibrit modellerin artan talebi bu yükselişi destekliyor.

İhracat verileri de güçlü

Çin otomobil pazarındaki büyüme yalnızca iç pazarda sınırlı kalmadı. Haziran ayında toplam binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Bu artış, Çinli ve Çin’de üretim yapan markaların küresel pazarda da etkisini artırdığını gösteriyor.

BYD, Haziran ayında gerçekleştirdiği 85.957 adetlik ihracatla dikkat çekerken, Tesla’nın Şanghay fabrikasından 10.115 adet ihracat yapıldı. Bu rakamlar, Çin’in küresel otomobil üretiminde ve ihracatında ne kadar güçlü bir aktör haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.