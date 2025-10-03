Otomotivde yeni rekor için son viraja girildi

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarının eylül ayı karnesi belli oldu. Eylül 2025’de satışlar ay bazında önceki aylarda olduğu gibi rekor kırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre Eylül 2025’te yüzde 25,7 arttı. Böylece ay bazında pazar yeni bir rekora imza atarak, 110 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazar ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 olarak gerçekleşti. Böylece son iki ay kala pazarın 1 milyon adedi geçeceği de belli oldu. Kalan 3 aylık dönemde kampanyaların etkisi ve yerli modellere uygulanan düşük özel tüketim vergisi (ÖTV) etkisiyle en az 350 bin adetlik pazar bekleniyor. Böylece sadece gelecek iki ayla birlikte tahminler doğrultusunda pazarın, 1.2 milyon adedi geçeceği hesaplanıyor.

En iyi eylül ayı verisi geldi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Eylül ayında yüzde 25,71, otomobil pazarı yüzde 26,77, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,66 oranında arttı. 2025 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,66 artarak 22 bin 028 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66,5 arttı. Pazar, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 72,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,2 yükseliş kaydetti.

En çok SUV tercih edildi elektriklinin de payı arttı

Türkiye’nin bir sedan ülkesi olarak görülmesi artık sona erdi. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde artık SUV otomobiller oldu. Bu segment pazardan yüzde 62,7 pay alarak 465 bin 791 adetlik satışa imza attı. SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 165 bin 308 adet satış ile sedan onu da yüzde 14,1 pay ve 104 bin 461 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Pazarın artık yakıt tercihleri de değişmeye başladı. Artık yakıt tercihleri de benzinli ve elektrikli modellerden yana olmaya başladı. Dizelin ise neredeyse bitti. Benzinli otomobil satışları 345 bin 838 adetle yüzde 46,6 paya sahip oldu. Hibrit otomobil satışları 198 bin 174 adetle yüzde 26,7 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları da 133 bin 781 adede ulaşarak payını yüzde 18’e yükseltti. Dizel otomobil satışları da 58 bin 695 adetle payını yüzde 7,9’a kadar düşürdü. Otogazlı otomobil satışlarının payı yüzde 1’in altında.

Pazarın tercihi düşük segment modellerden yana

Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yıla göre, yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet oldu. 9 aylık dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,98 oranında artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,92 artarak 184 bin 960 adet oldu. Pazarın yüzde 82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416 bin 257 adetle yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 191 bin 817 adetle yüzde 25,8 paya sahip oldu.